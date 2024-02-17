Zvijezde su odlučile: Ovim znakovima jesen 2025. donosi predivne promjene

Za tri znaka Zodijaka ova jesen bit će mnogo više od lijepih prizora i toplih napitaka. Planetarni poredak daje im vjetar u leđa, otvara prilike i poziva ih da zakorače u svoje vrijeme. Oni će ove jeseni možda osjećati poseban blagoslov, ali poruka vrijedi za sve: ono što nazivamo “dobrim vremenom” često je samo trenutak u kojem smo spremni primiti ono što nam svemir već neko vrijeme šalje.

Blizanci

Blizanci, ove jeseni ne promatrate događaje sa strane – vi ste njihovo središte. Nakon ljeta prepunog kretanja i intenzivnih iskustava, osjetit ćete da vam površni susreti više ne znače mnogo. Tražit ćete dublje razgovore, jasnije ideje i projekte koji vas doista ispunjavaju.

Merkur, vaš vladajući planet, u povoljnim je odnosima s Jupiterom i Uranom pa ćete primijetiti kako vam misli dolaze brže, a planovi se slažu lakše nego inače. Ono što je prije bilo tek maglovita zamisao sada dobiva oblik i strukturu.

Uran, koji se od ljeta kreće vašim znakom, dodatno budi vašu kreativnost i donosi ideje koje se izdvajaju iz uobičajenog. Jupiter iz Raka unosi toplinu u vašu komunikaciju pa će se logika i osjećaji napokon lijepo nadopunjavati.

U odnosima ćete primijetiti novu dubinu. Ako ste slobodni, postoji šansa da upoznate nekoga tko će vas razumjeti na način koji nadilazi riječi. Ako ste u vezi, razgovori će postati otvoreniji, iskreniji, a zajedničko vrijeme ispunjenije.

I u poslu ćete osjetiti sklad. Pojavit će se prilike koje će vas potaknuti da iskoristite svoje talente, bilo da se radi o pisanju, govorništvu ili stvaranju nečeg potpuno novog. Jesen vam donosi osjećaj da napokon radite ono što volite – i da to ima smisla.

Najpovoljniji periodi: 15.–22. rujna/septembra, 3.–10. listopada/oktobra i 18.–25. studenog/novembra.

Djevica

Za Djevice, ovo je sezona u kojoj sve ono što ste godinama gradili počinje donositi rezultate. Dok drugi usporavaju, vi osjećate porast energije. Godinama ste bili tiha snaga koja drži stvari pod kontrolom, a sada se napokon vidi koliko ste zapravo napravili.

Jupiter vam donosi mirniji pogled na sebe. Umjesto da tražite pogreške, počinjete primjećivati vlastite uspjehe. Merkur čisti komunikacijske kanale – nerazjašnjene situacije sada se rješavaju, a odgovori na čekanju dolaze upravo kad trebaju.

U ljubavi se odmičete od pretjerane analize i dopuštate si da jednostavno budete prisutni. Ako ste u vezi, to će donijeti veću nježnost i povezanost. Ako ste slobodni, ljubav bi se mogla pojaviti u trenucima kada ste potpuno svoji i opušteni.

Na poslu će se vaša pouzdanost još više isticati. Ljudi će vam vjerovati i nuditi prilike koje prije možda nisu bile dostupne. Moguće je i da se odlučite na vlastiti put, posebno u poslovima koji uključuju savjetovanje ili pomaganje drugima.

Najpovoljniji periodi: 1.–8. rujna/septembra, 12.–19. listopada/oktobra i 2.–9. studenog/novembra.

Škorpion

Škorpioni, jesen je uvijek imala vaš ton – dubok, intenzivan i pomalo mističan. No, 2025. godina donosi nešto posebno. Ovaj put energija godišnjeg doba ne samo da odgovara vašoj prirodi, već je i pojačava, dajući vam osjećaj da ste potpuno na svom terenu.

Ono što je dugo bilo skriveno u vama sada izlazi na površinu, ne kao bol, nego kao snaga. Instinkti vam postaju oštri, gotovo nepogrešivi. Prepoznajete istinu i bez riječi, osjećate što vas hrani, a što vam više ne pripada. Sve što vas je nekada kočilo sada se pretvara u iskustvo koje vas oblikuje i osnažuje.

Pluton, vaš vladar, u povoljnim je odnosima s Neptunom i Marsom. Ta kombinacija donosi hrabrost, emocionalnu dubinu i jasnoću. Promjene koje dolaze ne doživljavate kao prijetnju, nego kao priliku. Spremni ste otpustiti uvjerenja, obrasce ili odnose koji su izgubili smisao i umjesto njih graditi nešto što je u skladu s vašom istinom.

Ove jeseni vaš magnetizam bit će snažniji nego ikad. Ljudi će vas željeti bolje upoznati upravo zbog vaše slojevitosti. U ljubavi će se stvari kristalizirati – veze koje imaju temelja postat će još čvršće, a one koje ne funkcioniraju, završit će bez drame. Ako ste slobodni, postoji mogućnost da u vaš život uđe osoba koja vidi vašu dubinu i želi je istražiti.

U poslu ćete se usmjeriti na projekte koji imaju smisao i težinu. To može biti rad u području iscjeljivanja, istraživanja, psihologije ili bilo čega što transformira druge ljude. Više ne tražite odobravanje – sada je važno da ono što radite bude autentično i povezano s vašim pozivom.

Najpovoljniji periodi: 28. listopada/oktobra, 4. studenog/novembra, 11.–18. studenog/novembra i 1.–8. prosinca/decembra, piše atma.

