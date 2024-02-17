Financijski horoskop od 11.8. do 17.8.: Škorpion širi izvore zarade, Jarac rješava dugove!

Lavovi mogu očekivati jačanje financijske stabilnosti, a Merkur će im pomoći da učvrste svoje poslovne temelje. Do kraja sedmimce postoji mogućnost neočekivanog priljeva novca, povoljne vijesti ili napredovanja. Strijelci, utorak i srijeda nose najviše šansi za ostvarenje poslovnih i financijskih ciljeva. Ovo su dani kada je dobro tražiti povišicu, promaknuće ili ulagati u vrijedne resurse.

Astrološke prognoze za razdoblje od 11. do 17.8.2025. otkrivaju da nas očekuje važan period na području novca i posla. Zvijezde će mnogima otvoriti vrata novih mogućnosti, a posebno će se osjetiti porast želje za dodatnom zaradom i dugoročnim ulaganjima.

Ključan astrološki trenutak ovog tjedna je 12.8, kada Merkur prelazi iz retrogradnog u direktno kretanje. Ovaj prijelaz donosi jasnije razmišljanje, bolju komunikaciju i veću spremnost za donošenje odluka.

Astrolozi savjetuju da prihode i financijsku stabilnost gradimo kroz tri jednostavna pravila: jasne ciljeve, dosljednost u akcijama i pozitivan mentalni stav. Psihološka priprema za uspjeh sada je dvostruko važna.

Ovan

Ovnovi bi trebali ostati vjerni svojim financijskim pravilima i moralnim uvjerenjima.

To će im pomoći da izaberu ispravan smjer – bilo da se radi o pokretanju novog posla, lansiranju ideje ili širenju postojećih aktivnosti.

Merkur ih potiče na inicijativu i hrabre poteze.

Najbolji rezultati stižu kroz novi početak, završavanje započetog, pregovore i potragu za poslovnim prilikama.

Posebno obratite pozornost na utorak – moguć je iznenadni pozitivan preokret u novčanim pitanjima.

Bik

Bikovima se preporučuje da izbjegavaju prekomjernu introspekciju ovih dana, jer bi ih to moglo uvući u krug nesigurnosti i oklijevanja.

Umjesto toga, fokus neka bude na otklanjanju sumnji i strahova.

Početak tjedna nosi povoljne uvjete za važne poteze, a intuicija će igrati veliku ulogu u odlukama.

Kraj tjedna donosi niz ugodnih iznenađenja, stoga ostanite otvoreni za nove prilike.

Blizanci

Blizance očekuju nove mogućnosti, ali i potencijalni izazovi koji ih prate.

Tema novca donosi korisne uvide i neočekivane ideje.

Iskoristite mirniji i stabilniji utjecaj Merkura kako biste se posvetili poslovnoj aktivnosti i izgradnji kontakata.

Razgovori s pravim ljudima, praćeni dobro tempiranim odmorom, pomoći će u postizanju zacrtanih ciljeva i povećanju prihoda.

Rak

Rakovi će se možda prisjetiti starih financijskih pogrešaka.

Ključ uspjeha je ne dopustiti da vas prošlost zakoči – držite se plana i nastavite prema cilju.

Ovo razdoblje donosi priliku da analizirate svoje odluke i učite iz iskustva.

Drugi dio tjedna je povoljan za kupovinu i planiranje budućih ulaganja.

Lav

Lavovi mogu očekivati jačanje financijske stabilnosti, a Merkur će im pomoći da učvrste svoje poslovne temelje.

Do kraja tjedna postoji mogućnost neočekivanog priljeva novca, povoljne vijesti ili napredovanja.

Poseban naglasak je na utorak – dan koji može donijeti ključne pomake u poslovnom životu.

Priljev energije i motivacije pomoći će Lavovima da krenu u nove projekte s entuzijazmom.

Djevica

Početak tjedna idealan je za organiziranje doma i radnog prostora.

Prijelaz Merkura u direktan hod 12.8. donosi Djevicama jasniju perspektivu i veću učinkovitost, posebno onima koje vode vlastiti posao.

Povoljno razdoblje očekuje i Djevice uključene u turizam ili rad od kuće.

Ipak, oslonite se na aktivne poteze i hrabre odluke, a ne na slučajnost.

Vaga

Vage bi trebale preispitati način rada i pokušati smanjiti nepotrebne troškove.

Od 11. do 17.8., trud i predanost donose rezultate, a posebno će se istaknuti Vage koje rade u kreativnim profesijama.

Venera potiče maštu i donosi inspiraciju za rješavanje financijskih izazova.

Tjedan može donijeti ponudu honorarnog posla ili novi angažman pod povoljnim uvjetima.

Škorpion

Škorpionima će od velike koristi biti suradnja s ljudima koji im odgovaraju po energiji.

Ugodni poslovni kontakti potaknut će nove ideje za ulaganja i načine zarade.

Merkur jača njihovu intuiciju i uvid, a moguće je da će im donijeti i sposobnost predviđanja financijskih trendova.

Fokus neka bude na pametnoj komunikaciji i karijernim strategijama.

Strijelac

Utorak i srijeda nose najviše šansi za ostvarenje poslovnih i financijskih ciljeva.

Ovo su dani kada je dobro tražiti povišicu, promaknuće ili ulagati u vrijedne resurse poput nekretnina ili umjetničkih djela.

Jutarnje navike imat će poseban utjecaj na produktivnost – dan koji započnete pozitivno često će donijeti uspjeh do večeri.

Tjedan je odličan za optimizaciju posla i reorganizaciju radnih zadataka.

Jarac

Jarci bi se ovih dana trebali usmjeriti na otplatu dugova i rješavanje zaostalih obaveza.

To će donijeti olakšanje i otvoriti prostor za nove prilike.

Harmonizirani Merkur od utorka osigurat će bistrinu misli, bolju organizaciju i sposobnost privlačenja suradnika na svoju stranu.

Podsjetite se svojih glavnih ciljeva i uskladite poteze s njima.

Vodenjak

Vodenjaci su se u posljednje vrijeme možda suočavali s brojnim pitanjima vezanim uz posao i financije.

Sada dolazi razdoblje kada će Merkur pomoći u rješavanju problema i donošenju konkretnih odluka.

Snaga i odlučnost bit će na vrhuncu, stoga se posvetite poslu i izbjegavajte nepotrebne troškove.

Umjerena štednja i praktičan pristup zaštitit će vas od gubitaka, dok će strahovi i nesigurnosti biti najveća prepreka.

Ribe

Ribe koje vjeruju u sebe mogu očekivati pozitivan financijski razvoj.

Vrijeme je za monetizaciju hobija, honorarni posao ili novi profesionalni izazov.

Odlučnost i strast bit će ključ uspjeha, a nova poznanstva mogu otvoriti vrata sretnim prilikama.

Iako će nove stvari dolaziti s lakoćom, najbolje rezultate donijet će strateško planiranje i promišljeni potezi, piše atma.

