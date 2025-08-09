OVAN

Dnevni horoskop za 9. avgust 2025. godine poručuje da danas ne jurite, već slušajte. Na poslu vas očekuje konstruktivan razgovor koji može da izrodi novu priliku. Slobodni Ovnovi mogu da zapadnu u nedoumicu između dve osobe, dok zauzeti uviđaju koliko je važno priznati ranjivost. Prijaće vam više tišine i manje digitalne buke.

BIK

Dan je povoljan za rešavanje stvari koje ste odlagali. Na poslu pokazujete strpljenje koje se isplati. Slobodni Bikovi mogu da se zaljube u osobu sa kojom se u početku nisu slagali, dok zauzeti nalaze novu vrednost u svakodnevnim zajedničkim ritualima. Unosite više zelenog povrća, organizam traži osveženje.

BLIZANCI

Dobijate priliku da se istaknete kroz ideju koja drugima deluje rizično, a vama genijalno. Slobodni Blizanci mogu da uđu u priču sa osobom koja im je intelektualni izazov, dok zauzeti tragaju za boljim balansom između obaveza i vremena za dvoje. Oči su vam osetljive, pravite češće pauze od ekrana.

RAK

Danas se vraćate sebi kroz rutinu. Na poslu ne očekujte brze rezultate, ali se trud primećuje. Slobodni Rakovi mogu da se zaljube kroz pogled, rečenicu, osećaj. Zauzeti otkrivaju novu slojevitost partnera kroz neplanirani razgovor. Prijaće vam više vode i boravka u prirodi.

LAV

Dnevni horoskop za 9. avgust 2025. godine savetuje da ne tražite potvrdu spolja, ona dolazi iznutra. Na poslu vas neko testira, ali vi to shvatate kao igru i izlazite kao pobednik. Slobodni Lavovi mogu da privuku pažnju osobe koja ih dosad nije primećivala, dok zauzeti otkrivaju stari plamen u novom svetlu. Pripazite na leđa.

DEVICA

Dan donosi potrebu da sve bude po pravilima, ali intuicija vam kaže nešto drugo. Na poslu može da vas zbuni nečija promena mišljenja. Slobodne Device osećaju povlačenje, ali upravo to im otvara prostor za pravu konekciju. Zauzete treba da izbegavaju nepotrebne analize i samo uživaju u trenutku. Moguće su probavne smetnje.

VAGA

Dnevni horoskop za 9. avgust 2025. godine ukazuje na susret koji može da promeni tok dana, a možda i mnogo više. Na poslu vas neko inspiriše nečim jednostavnim, ali dubokim. Slobodne Vage mogu da se povežu s osobom koju poznaju iz viđenja, dok zauzeti obnavljaju bliskost kroz umetnost, muziku ili film. Prijaće vam više sna.

ŠKORPIJA

Dan donosi potrebu da kažete ono što ste prećutkivali. Na poslu preuzimate odgovornost koja vas vodi ka novom cilju. Slobodne Škorpije mogu da budu privučene osobom koja je zatvorena i misteriozna, baš kao i one. Zauzete osećaju potrebu da iskreno podele svoje sumnje i to otvara vrata razumevanja. Izbegavajte previše kafe.

STRELAC

Danas slušajte više nego što pričate, neko vam nesvesno daje važne informacije. Na poslu dolazi neočekivano priznanje ili pohvala. Slobodni Strelčevi mogu da upoznaju osobu kroz zajednički hobi ili interesovanje, dok zauzeti planiraju korak dalje. Prijaće vam kretanje.

JARAC

Dan traži prilagodljivost, iako vam nije u prirodi da popuštate. Na poslu vam dolazi neplaniran zadatak koji, ako ga dobro odigrate, može da donese nagradu. Slobodni Jarčevi mogu da dobiju poruku od osobe iz prošlosti, a zauzeti pronalaze novu rutinu koja donosi više sklada. Napetost u ramenima.

VODOLIJA

Izrazite svoje ideje, čak i ako su nekonvencionalne. Na poslu vam se otvara prostor za nešto inovativno. Slobodne Vodolije mogu da uđu u flert koji je začinjen humorom i zajedničkim interesima, dok zauzete uvode novu aktivnost koja osvežava odnos. Pripazite na disajne puteve, izbegavajte hladna pića.

RIBE

Dnevni horoskop za 9. avgust 2025. godine kaže da vam je potrebna dublja emotivna sigurnost. Na poslu ste intuitivni i primećujete ono što drugima promiče. Slobodne Ribe mogu da uđu u nežan, ali dubok kontakt sa osobom koju su do sada smatrale samo prijateljem. Zauzete osećaju potrebu za tišinom i dodirom više nego za rečima. Više sna.

