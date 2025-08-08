Jarčevi ne vjeruju šta im se dešava: August donosi finansijski bum!

Zahvaljujući povoljnim aspektima Jupitera, planete obilja i ekspanzije, pred vama je mjesec u kojem vaš trud i disciplina konačno dolaze na naplatu.

Bez obzira na to da li ste zaposleni, vodite vlastiti biznis ili tražite novu priliku, šanse za povećanje prihoda, napredovanje ili unosne ponude biće brojne. Saturn, vaš vladar, donosi dodatnu stabilnost i mudrost u rukovanju novcem — i zato ćete tačno znati gdje, kada i kako da investirate ili sačuvate ono što ste zaradili.

Savjet: Ključne finansijske odluke donosite u prvoj polovini mjeseca — tada su aspekti najpovoljniji. Ovo je vrijeme da tražite ono što vam pripada, jer će vaša vrijednost biti prepoznata.

August je vaš mjesec — napokon ubirete plodove dosadašnjeg rada, a novčanik bi vam mogao biti puniji nego ikad! prenosi Novi.

