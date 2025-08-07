Naučnici otkrili da paunovi imaju “lasere“ u svojim repovima

Paun je ptica koja ima posebno perje. Njihova perja sadrže nanostrukture koje rasipaju svjetlost na način da im perje svjetluca u nijansama plave i zelene.

Međutim, naučnici sa Floridskog politehničkog univerziteta i Univerziteta Youngstown State u SAD primijenili su posebnu boju na različite dijelove paunovog repa i otkrili nešto još nevjerovatnije, piše Science Alert.

U “očima” koje krase njihova raskošna perja pronađene su jedinstvene strukture koje usklađuju svjetlosne talase odbijajući ih napred-nazad, pretvarajući ih u žuto-zelene lasere, prenosi Danas.rs.

Laser, što je skraćenica od „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“ (pojačanje svetlosti putem stimulisane emisije zračenja), nastaje kada atomi u određenim materijalima kolektivno emituju fotone u usklađenim talasima.

Takvo pojačanje svjetlosti nije rijetkost u prirodi, ali ovo je prvi put da je otkriveno kod ptica na ovako spektakularan način.

Istraživači su pronašli dokaze o optičkim kavitetima u nanostrukturama unutar “očiju” na perju, koje emitiju dvije talasne dužine – zelenu i žuto-narandžastu.

Tačan tip strukture koja poravnava ove talase još nije poznat, ali činjenica da se ista svjetlost emituje na svim dijelovima perja ukazuje na nešto jedinstveno.

Razumijevanje ovih struktura moglo bi unaprijediti razvoj laserske tehnologije ili pomoći biolozima u proučavanju živih materijala.

Zašto je evolucija “ugradila” lasere u repove paunova, ostaje misterija, ali možda je u pitanju vidljiva poruka za druge paunove, prilagođena njihovom jedinstvenom vidnom spektru. prenosi n1.

Facebook komentari