Do 14. avgusta 3 znaka očekuje iznenadni priliv novca: Nemate predstavu odakle stižu pare, ali će vas suma sigurno oduševiti

Do 14. avgusta, horoskop predviđa da tri znaka imaju pojačane šanse da dobiju novac iz neočekivanih izvora – Lav, Ribe i Blizanci.

Lavovima se smiješi sreća zahvaljujući Suncu koje je u njihovom znaku, što pojačava njihovu harizmu i srećne okolnosti. Ključni dani za moguće prilive novca su 8. i 12. avgust, kada se savjetuje da prate intuiciju.

Ribama Jupiter donosi povoljne aspekte i velike šanse, posebno 7. i 13. avgusta. Važno je da igraju umjereno, ali da iskoriste optimističnu energiju koja ih prati.

Blizancima Merkur donosi brze dobitke i dobru povezanost s igrama koje uključuju brojeve i riječi. Najveće šanse imaju ako igraju spontano, bez prevelikih očekivanja, i to do 14. avgusta, piše naj žena.

