Stara ljubav, nova spoznaja, veliko čišćenje: Šta vam donosi pun Mjesec u Vodenjaku?

Pun Mjesec u znaku Vodenjaka, koji se događa 9.8.2025., donosi trenutak koji mnogi neće moći ignorirati. Njegova energija djeluje duboko i snažno – pokreće stare teme, vraća emocije koje ste možda pokušali zaboraviti i poziva na preispitivanje svega što ste do sada smatrali stabilnim.

Vodenjak je znak vizije, slobode i duhovne istine. Kada se pun Mjesec odvija u ovom znaku, on nas podsjeća na kolektivnu odgovornost, ali i na osobnu autentičnost. U kombinaciji s Plutonom u Vodenjaku, otvara se prostor za dubinsku promjenu i oslobađanje od svega što više nije u skladu s onim što stvarno jeste.

U nastavku možete pročitati kako će ova lunacija utjecati na svaki horoskopski znak:

Ovan

Pun Mjesec u Vodenjaku usmjerava vašu pažnju na prijateljske odnose i grupne dinamike.

Moguće je da ćete se ponovno povezati s nekim iz prošlosti ili razmišljati o osobi s kojom ste prekinuli kontakt.

Ako se pojavi prilika za obnovu odnosa, dobro razmislite o stvarnoj vrijednosti te povezanosti.

S retrogradnim Merkurom u igri, važno je da budete iskreni prema sebi i ne idealizirate prošlost.

Venera i Jupiter podupiru vašu emotivnu iskrenost i mogu pomoći u izgradnji dubljih veza.

Bik

Vaš profesionalni život dolazi u središte pažnje.

Pun Mjesec u Vodenjaku može donijeti priznanje za trud koji ste ulagali u prethodnom razdoblju.

Također, možete osjećati napetost između poslovnih i privatnih obveza.

Saturn i Mars mogu donijeti izazove, no Venera i Jupiter pružaju stabilnost.

Sada je pravo vrijeme da procijenite u kojem smjeru želite nastaviti graditi svoju karijeru, kao i koje odnose želite sačuvati.

Blizanci

Ova lunacija vas potiče da sagledate širu sliku i preispitate svoje uvjerenje, planove i obrazovanje.

Ako imate ideju koju dugo razvijate, sada je vrijeme da je podijelite s drugima.

Mars vam daje snagu za poduzimanje konkretnih koraka, a Merkur vam pomaže da komunicirate jasno i samopouzdano.

Pun Mjesec vam nudi priliku za rast, kako na osobnoj, tako i na duhovnoj razini.

Rak

Emocionalna dubina ove Mjesečeve faze može vas natjerati da se suočite s prošlim iskustvima, osobito onima koja ste pokušali zaboraviti.

Sada je vrijeme za iscjeljenje.

Umjesto da bježite od boli, pokušajte je razumjeti.

Ova lunacija vas poziva da budete prisutni, da prihvatite ono što jeste i da postepeno gradite svoju budućnost na zdravim temeljima.

Mars i Pluton vam daju snagu, dok vas Venera podsjeća da je u redu kretati se polako.

Lav

Odnosi su u fokusu.

Pun Mjesec u Vodenjaku može vratiti staru ljubav u vaše misli ili život.

Ako ste slobodni, mogli biste osjetiti nostalgiju ili se suočiti s nekom emocijom koju ste potisnuli.

Ako ste u vezi, moguće je da će se otvoriti važne teme koje ste do sada izbjegavali.

Sada je trenutak za iskrenost, kako prema sebi, tako i prema partneru.

Venera i Jupiter pružaju priliku za emotivno iscjeljenje i ponovno povezivanje.

Djevica

Ova lunacija poziva vas da preispitate svoju svakodnevicu i navike.

Možda ćete osjetiti potrebu da u svoj život unesete više ravnoteže i brige za sebe.

Saturn već neko vrijeme ukazuje na važnost postavljanja granica, a sada imate priliku djelovati u tom smjeru.

Venera i Jupiter pomažu vam u pronalasku novih izvora podrške i radosti, čak i u najjednostavnijim stvarima.

Vaga

Za vas je ovo vrlo emotivan period.

Vaš vladajući planet Venera skupa s Jupiterom dodatno pojačava vašu potrebu za ljubavlju, ali i za unutarnjim mirom.

Pun Mjesec vas potiče da se ponovno povežete sa sobom, da razmislite o vlastitim željama i granicama.

Odnosi s drugima će se harmonizirati tek kada u sebi pronađete ravnotežu.

Ako osjetite potrebu za kreativnim izražavanjem – poslušajte taj impuls.

Škorpion

Ova lunacija vam donosi mogućnost dubokog emocionalnog čišćenja.

Možda ćete osjetiti potrebu da oprostite – sebi ili drugima – i da otpustite ono što vas je do sada vezalo za prošlost.

Vrijeme je da se usmjerite prema naprijed.

Venera i Jupiter podržavaju vašu sposobnost da otvorite srce i krenete dalje s više jasnoće i manje tereta.

Strijelac

Pun Mjesec u Vodenjaku donosi vam priliku za oslobađanje od unutarnjih blokada i sumnji.

Vaš unutarnji kritičar mogao bi se pojačati, ali isto tako – možete ga konačno nadvladati.

Vjerujte svojim idejama, budite ponosni na ono što ste postigli i dozvolite si da uživate u kreativnosti.

Jupiter i Venera vam daju dodatni vjetar u leđa.

Jarac

Ova lunacija otvara teme samopouzdanja, vrijednosti i odnosa prema novcu.

Možda će vas netko iz prošlosti podsjetiti na lekcije koje još niste do kraja integrirali.

No sada ste zreliji, mudriji i spremni otpustiti ono što vas koči.

Pun Mjesec vas poziva da izgradite stabilnost iznutra, umjesto da je tražite izvana.

Venera i Jupiter podržavaju emocionalno i financijsko iscjeljenje.

Vodenjak

S obzirom na to da se pun Mjesec odvija u vašem znaku, ovaj trenutak može biti vrlo snažan za vas.

Možda ćete osjetiti potrebu da se ponovno povežete s vlastitom autentičnošću, da prihvatite ono što jeste bez isprike.

Reflektirajte koliko ste se promijenili posljednjih godina – i prepoznajte snagu koja je iz toga proizašla.

Jupiter i Venera unose lakoću i radost u vaš svakodnevni život.

Ribe

Ova lunacija donosi vam priliku da se suočite s onim što dugo odgađate.

Pluton i Saturn blizu su vašeg znaka, a vi osjećate njihovu vibraciju dublje od ostalih.

Vrijeme je da jasno postavite namjere – što želite, što više ne možete tolerirati i gdje želite uložiti svoju energiju.

Jupiter i Venera vam pomažu da se izrazite s više jasnoće i samopouzdanja, piše atma.

