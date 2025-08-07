Tajna u trajanju: Kako poljubac od 10 sekundi može promijeniti sve?

Redovno povezivanje s partnerom ključno je za zadovoljstvo u svakoj ljubavnoj vezi, a mali rituali poput zajedničkih izlazaka, vježbanja ili poljubaca mogu značajno doprinijeti bliskosti. A šta kada je riječ o poljupcu? Kako se u jednom “običnom” poljupcu krije tajna srećne veze?

Tajna je u trajanju

Iako ljubljenje donosi brojne dobrobiti, stručnjakinja za seks i veze, dr Čelzi Rid, ističe kako upravo dužina poljupca može imati presudan uticaj na osjećaj intimnosti. Ona se poziva na istraživanja Instituta Gottman, koja su pokazala da je potrebno svega šest sekundi ljubljenja kako bi naš mozak počeo da oslobađa hemikalije povezane s privrženošću i užitkom.

“To pomaže u jačanju hemikalija zaslužnih za osjećaj ‘početne zaljubljenosti’, za koji se smatralo da nestaje nakon dvije godine. Sada smo otkrili da taj osjećaj zapravo možete pojačati s vremenom ako se fokusirate na određene aspekte svoje veze”, kaže Rid.

Iako je šest sekundi odličan početak, stručnjakinja podstiče svoje klijente da dodaju još nekoliko sekundi i ciljaju na poljubac od najmanje 10 sekundi. Na taj način, objašnjava ona, dodaje se novi nivo svjesnosti i namjere, omogućujući tiijelu da upije još više “ljubavnih hemikalija”.

“Nakon šest sekundi aktivira se centar za nagrađivanje u mozgu, a dodatne četiri sekunde vas sigurno neće ubiti”, poručuje.

Kako to izgleda u praksi?

“Ostavite sve što radite, ništa u rukama, pogledajte se u oči i posvetite sebi tih 10 sekundi”, savjetuje Rid. Kroz smijeh dodaje da je potrebno više vremena za raspravu o tome da li imate vremena nego za sam poljubac.

Za još snažniji efekat, predlaže da tokom poljupca razmišljate o nečemu lijepom vezanom za partnera, a možete to i izgovoriti nakon poljupca.

“Razmislite o nečemu čemu se divite kod njih, o tome koliko vam je stalo ili koliko će vam nedostajati. Bilo šta što vas dublje povezuje s tom osobom”, objašnjava.

Više od samog poljupca

Produživanje poljupca na 10 sekundi zahtjeva svjesnost i namjeru, što su osnove svake zdrave veze. Ipak, Rid ističe da se radi o nečemu puno dubljem, o aktivnom odabiru da se divite partneru, da svjesno stvarate trenutke intimnosti i da ga vidite kao svog ljubavnika.

“Mnogi ljudi teško prihvataju riječ ‘ljubavnik’, jer s vremenom postanemo poslovni partneri, cimeri ili najbolji prijatelji”, objašnjava ona. Dodaje kako parovi prečesto zaboravljaju da intimnost i ranjivost nisu rezervisani samo za dejtove ili seks.

“Ovdje se radi o tome da uzmete trenutak da se zaista divite osobi s kojom jeste i da se povežete, a kao nagradu dobijete snažan talas pozitivnih hemikalija”, kaže.

Poljubac od 10 sekundi posebno je koristan pri ponovnom susretu nakon razdvojenosti, na primjer na kraju radnog dana. Pomaže da se oba partnera emocionalno usklade.

“Takav poljubac razbija napetost nakon napornog dana. Odjednom ste zajedno u istoj zoni, ostavili ste posao iza sebe i ušli ste u ‘zonu veze'”, zaključuje.

Vrijeme je za promjenu navika

Ako ste s partnerom navikli na kratke i usputne poljupce, možda je pravo vrijeme da usporite. Prema riječima stručnjakinje, upravo parovi koji ne praktikuju duge poljupce mogli bi imati najviše koristi od ove jednostavne promjene.

Iznenadićete se koliko povezanije se možete osjećati nakon samo jednog, ali dugog i svjesnog poljupca, prenosi Superžena.

