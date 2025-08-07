Zašto astrolozi vjeruju da je 8. avgust poseban dan?

ako zvuči kao fantastični izraz iz filma naučne fantastike, Lavlja kapija je astrološki i numerološki fenomen koji se svake godine vezuje za period između kraja jula i sredine avgusta, a posebno 8.8.

Šta je Lavlja kapija?

Lavlja kapija je naziv za energetski portal koji se, prema ezoteričnim tumačenjima, otvara kada dođe do poravnanja Zemlje, Sunca (koje se tada nalazi u znaku Lava) i zvijezde Sirijus, jedne od najsjajnijih zvijezda na noćnom nebu.

Sirijus, poznat i kao “duhovno Sunce” našeg sistema, ima poseban značaj u drevnim civilizacijama – od Egipta, preko Maja do Dogona u Africi. Smatralo se da donosi viša znanja, prosvjetljenje i duhovni napredak.

Kada se Sirijus u avgustu pojavljuje na nebu blizu Sunca, astrolozi vjeruju da se tada otvaraju simbolična „vrata“ – Lavlja kapija – kroz koja možemo primiti povećanu količinu kosmičke energije, posebno one koja se tiče lične moći, srca, hrabrosti i unutrašnjeg rasta.

Zašto baš 8. avgust?

Numerološki, broj 8 simbolizuje beskonačnost, ravnotežu i moć. Kada se broj 8 udvostruči (kao u datumu 8.8.), taj se uticaj dodatno pojačava.

Astrološki, Sunce se nalazi u znaku Lava, znaku koji se vezuje za srce, volju, kreativnost i liderstvo. Lav je simbol kraljevske energije i autentičnog izražavanja.

Tog dana, energija Sirijusa i Lava zajedno stvaraju simbolički „portal“ kroz koji, prema astrolozima, možemo osloboditi ono što nas sputava i otvoriti se za više ciljeve, intuiciju i duhovnu jasnoću.

Šta možete učiniti 8. avgusta?

Astrolozi savjetuju da je ovaj dan idealan za:

Vizualizaciju ciljeva

Meditaciju i tišinu

Pisanje namjera i afirmacija

Rad na samopouzdanju i kreativnosti

Otpuštanje starih obrazaca koji vas koče

Ovo nije dan za impulsivne poteze, već za dublje slušanje sebe – srce Lava vas može odvesti pravo prema onome što istinski želite.

Da li je ovo „stvarna“ pojava?

Važno je naglasiti da Lavlja kapija nije priznata astronomska pojava, već duhovno-astrološki koncept. Nema naučnih instrumenata koji mogu izmjeriti “otvaranje portala”, ali astrolozi ga prepoznaju kao energetski obrazac koji se ponavlja svake godine u istom periodu, i koji mnogi intuitivno osjećaju.

Bilo da vjerujete u duhovne portale ili ne, 8. avgust svakako nudi priliku za unutrašnju tišinu, jasnoću i postavljanje namjera – a to nikada nije loša ideja. prenose Nezavisne.

