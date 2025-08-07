Dnevni horoskop: Ovnovi trebaju udariti šakom od sto

Ovan

Dosta je bilo čekanja, danas moraš preuzeti kontrolu.

Tvoje ideje su dobre, ali niko ih neće ozbiljno shvatiti dok ti ne pokažeš zube.

Bik

Imaš stabilnost, ali po koju cijenu?

Preispitaj gdje odlazi tvoja energija, da li se trošiš za druge, a zaboravljaš sebe? Vrijeme je da kažeš “ne”.

Blizanci

Tvoj glas ima snagu, ali pazi kome ga daješ.

Jedan razgovor može preokrenuti sve posao, prijateljstvo, ljubav, jer srce ti zna istinu prije nego um.

Rak

Ne možeš spasiti sve, ni ljude, ni planove.

Danas se traži hrabrost da kažeš sebi dosta. Pravo olakšanje stiže tek kada prestaneš glumiti sigurnost.

Lav

Tvoja harizma gori, ali bez pravca sagorijevaš.

Danas se od tebe traži više od šarma traži se istina. U poslu pokaži lidersku snagu, u ljubavi, skini masku.

Djevica

Pokušavaš srediti svijet oko sebe, ali unutra vlada haos.

Danas je dan za tišinu, introspektivu, iskren razgovor sa sobom. Zdravlje ti šalje signale. Ne ignoriši ih.

Vaga

Diplomatija je tvoj štit, ali danas trebaš mač.

Vrijeme je da odlučiš, jasno i glasno. Da li ti je važnije da svi budu zadovoljni, ili da ti budeš sretan?

Škorpija

Tvoja snaga leži u dubini, ali danas moraš na površinu.

Pitanja autoriteta i moći dolaze u fokus i u poslu, i u ljubavi. Da li koristiš svoju moć da gradiš ili da rušiš?

Strijelac

Tvoje vizije su velike, ali realnost te vuče nazad. Danas moraš spojiti idealizam i praktičnost.

Putovanja, obrazovanje ili novi projekti mogu krenuti, ako si dovoljno hrabar da prestaneš sumnjati.

Jarac

Ono što si ulagao, emocije, trud, vrijeme danas ti se vraća. Dobro ili loše, zavisi od tebe.

Posao donosi priznanje, ali u ljubavi se moraš otvoriti više nego što ti je ugodno.

Vodolija

Možeš imati sve, ali ne možeš bježati od sebe. Danas ti se servira ogledalo u ljudima, situacijama, partnerima.

Ribe

Tvoja intuicija je jaka, ali danas trebaš djelovati. Dan nije za bježanje u maštu, već za konkretan korak ka onome što voliš.

Ljubav je blizu, ako prestaneš sumnjati u nju. prenosi Avaz.

Facebook komentari