Najpreciznija astro prognoza za avgust: Jedan znak očekuje haos na poslu, a evo ko će imati…

Tokom avgusta poslovni tempo će se postepeno ubrzavati. Biće od ključnog značaja da radite pažljivo i precizno.

Moguće su tenzije u međuljudskim odnosima, ali izbegavanjem krajnosti i brzopletih odluka, lako možete proći bez većih problema.

Prema kineskom horoskopu, kraj meseca može doneti nesigurnost u sopstvene sposobnosti, što znači da je vreme je da se oslobodite svega što vas sputava, bilo da su to zastarele ideje, nepotrebne stvari ili ograničavajuća uverenja.

PACOV

(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Letnje zatišje utiče na vašu energiju, nemojte se pritiskati da radite više nego što morate. Rad “na silu” dovešće do iscrpljenosti. Odmor ili makar distanca od prekovremenog rada pomoći će vam da povratite ravnotežu. Ako možete, isplanirajte raznolik i kvalitetan predah.

BIVO

(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Važno je da ne zanemarite odnose sa bliskima, poslovni stres može vas učiniti odsutnim i neraspoloženim. Sredinom meseca moguć je zatišje u karijeri, pa se fokusirajte na ono što vas inspiriše. Kraj avgusta donosi priliku da zaradite kroz nešto što zaista volite da radite.

TIGAR

(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Avgust može doneti niz manjih izazova, ali i novu šansu za ideje koje su ranije propale. Poželećete da istražujete nove oblasti, ali budite strpljivi, brzi rezultati nisu garantovani. Dobar je trenutak za profesionalni napredak, manje za romantična ulaganja.

ZEC

(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Ovo nije mesec za konačne odluke, iako vam se čini da sve znate, nešto bitno vam izmiče. Poslušajte savet iskusnijih i ne zaboravite na date obaveze. Uvedite korisnu naviku i obratite pažnju na “slučajnosti” – često nose važne poruke.

ZMAJ

(1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Neočekivani susret ili sretna okolnost može vam otvoriti nova vrata. Napredak je moguć sve dok ne preterujete s rizicima. Romantične poruke mogu pokrenuti novo poznanstvo, dok finansijska stabilnost jača vaše samopouzdanje i donosi dodatne prihode.

ZMIJA

(1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Imate snažnu podršku okoline – iskoristite je. Rasprave izbegavajte, jer vam dela idu u korist više od reči. Ne odustajte od svojih vrednosti. Mogući su finansijski izazovi – budite pažljivi sa pozajmicama i dodatnim troškovima.

KONJ

(1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Nastavite ono što ste već započeli. Imaćete priliku da se istaknete i zaslužite priznanje. Prisustvo na poslovnim događajima može otvoriti nova vrata. Jasna organizacija i fokus sprečiće rasipanje energije.

KOZA

(1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Moguća je konfuzija u poslu i mislima. Ipak, uspećete da zatvorite neka stara poglavlja. Emocionalna sfera dolazi u prvi plan, budite oprezni, jer ulepšavanje stvarnosti može voditi razočaranju. Ako ste u vezi, nemojte testirati granice poverenja.

MAJMUN

(1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Avgust vas stavlja u centar pažnje – iskoristite to. Vraćate samopouzdanje i obnavljate stare planove. Spremni ste za promene koje ranije niste mogli da prihvatite. Idealan trenutak za usavršavanje, naročito ako je povezano s jezikom ili profesijom.

PETAO

(1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Vreme je da sumirate postignuto i reorganizujete ciljeve do kraja godine. Oslobodite se poslova koji vas ne vode nikud. Postoje šanse za korisna putovanja. Zelena boja donosi sreću. Emocije držite pod kontrolom kako ne biste zakomplikovali odnose.

PAS

(1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Putovanja vam donose energiju i unutrašnji mir – iskoristite svaku priliku za predah. Kako mesec odmiče, menja se vaš pogled na život. Ambicije rastu, ali ne pokušavajte da nametnete svoje mišljenje drugima. Finansijska slika je stabilna, dozvolite sebi mali luksuz.

SVINJA

(1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Očekujte iznenadne promene koje vas mogu uznemiriti, ali će biti prolazne. Važno je da ostanete staloženi i ne trošite energiju na dramu. Porodična okupljanja mogu vam doneti mir. Moguć je nenadan priliv novca, budite promišljeni u trošenju. prenosi Novi.

