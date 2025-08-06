Pet umišljenih horoskopskih znakova koji na druge gledaju s visoka

Svi imamo onog jednog prijatelja ili poznanika koji ulazi u prostoriju kao da je netko upravo najavio njegov dolazak, sjeda kao da je nasljednik trona i razgovara s vama kao da vam čini uslugu. Ne radi se nužno o lošim osobama, dapače, često su duhoviti, uspješni i zabavni, ali njihova (pre)velika doza samopouzdanja lako može prijeći u ono što se među nama kaže: umišljenost, piše index.

U astrologiji postoji nekoliko znakova koji bez previše napora vjeruju da su iznad prosjeka. Problem nastaje kad s tog imaginarnog prijestolja gledaju ostale kao da su došli na konzultacije, a ne na kavu. U nastavku slijedi pet horoskopskih znakova koji znaju biti pomalo (ili jako) umišljeni, i često misle da su pametniji, ljepši i sposobniji od svih ostalih.

Lav

Lavovi imaju prirodni autoritet i karizmu. Gdje god se pojave, privlače pažnju. I dok je to često opravdano, Lav ponekad zaboravi da nije centar svemira i ponaša se kao da mu je to službeno zanimanje. Vole kad ih se sluša, cijeni i divi im se, ali znaju biti osjetljivi kad netko pokuša osporiti njihovo mišljenje.

Lav će vam dati kompliment, ali ga često prati pogled u stilu “ipak sam ja bolji”. I premda ne žele biti zli, jednostavno ne mogu zamisliti svijet u kojem netko drugi sjaji jače od njih.

Ovan

Ovan se ne trudi biti umišljen, on jednostavno ne zna kako biti drugačiji. Kod njega sve ide brzo, uključujući mišljenje o sebi. Oduvijek vjeruje da zna više, može brže i razmišlja pametnije. Ne podnosi sporost, oklijevanje ni slabosti, a kad ih vidi kod drugih, automatski ih svrstava ispod svoje razine.

Njegova uvjerenost u vlastitu ispravnost može djelovati kao arogancija. I često to i jest. No Ovan ne umišlja zbog ega nego zato što zaista vjeruje da zna najbolje. Ako mu to osporite, spremite se za vrlo brzu obranu njegova “nepogrešivog” stava.

Škorpion

Škorpioni imaju nepogrešivu sposobnost da osjete što se događa ispod površine. Problem je što često vjeruju da jedino oni to razumiju. Njihova inteligencija i duboka intuicija dolaze u paketu s dozom cinizma, a s tim cinizmom često i umišljenost. Ako ste drugačiji, Škorpion će to primijetiti, ali pitanje je hoće li vas i poštovati.

Iza njegova tajanstvenog pogleda često se krije pomisao: “Ovi ljudi nemaju pojma”. Nije da će to reći naglas, ali osjećat ćete to. Njegovo mišljenje o sebi rijetko se ljulja i rijetko uključuje jednakost s ostalima.

Jarac

Jarci su vrijedni, disciplinirani i ozbiljni i to znaju. Neće biti glasni ni razmetljivi, ali njihova hladna samouvjerenost može djelovati kao da vas ocjenjuju čim otvorite usta. Jarac će se ponašati kao profesor u prostoriji punoj studenata i neće vas omalovažiti, ali će vam jasno dati do znanja da zna više, može bolje i ima iskustvo koje vi još nemate.

I premda njegova arogancija nikad nije napadna, ona je konstantna. Jarac vjeruje u strukturu, znanje i uspjeh, a ako vi to nemate, teško će vas shvatiti ozbiljno.

Vodenjak

Vodenjaci su inovativni, originalni i često ispred svojeg vremena, a toga su i te kako svjesni. Njihova umišljenost nije toliko vezana za izgled ili status koliko za osjećaj da znaju više, razmišljaju drugačije i jednostavno “vide dalje” od ostalih. Ako im iznesete standardno mišljenje, Vodenjak će ga već unaprijed smatrati zastarjelim.

Njihova nadmoć često je suptilna – ne morate ni završiti rečenicu, a oni su već odlučili da ste dio mase koja ne razumije što je zapravo bitno. I premda su često simpatični, teško im je priznati da netko drugi ima bolje ideje. Osim možda drugog Vodenjaka.

Facebook komentari