Zašto im ljubav ne ide? Najtoksičniji parovi horoskopa koji nikako ne funkcionišu

Nebo nije samo romantičan spoj sazvežđa, već i polje nevidljivog rata. Neki znaci horoskopa stapaju se u harmoniji, dok se drugi sudaraju kao noževi u tami. A ako ljubav može da bude otrov, onda su ove veze „smrtonosni koktel“ – svaki gutljaj peče, a posljedice su kao sporo trovanje.

ŠKORPIJA I LAV

Borba za presto

On je kralj, ona kraljica, ali presto je samo jedan. Lav se kupa u zracima divljenja, Škorpija skuplja sjenke. Njihova strast je poput magnezijumske vatre – zaslepljujuća, ali kratka. On želi obožavanje, ona moć. Lav viče, Škorpija ćuti, a u toj tišini raste osveta. Nijedno ne zna da izgubi, pa njihova veza postaje dvoboj u kojem neko mora da padne.

BLIZANCI I RIBE

Lavirint bez izlaza

On priča, ona osjeća, ali se ne čuju. Blizanci žive u svijetu ideja, Ribe u okeanu emocija. On se šali, nesvjestan da je svaka riječ boli. Ona traži dubinu, a on je već na novoj temi. Njihov razgovor su dva monologa, njihova ljubav dva paralelna sna. Umorni su, ali se ne razilaze, jer su se navikli na bol kao na staro ćebe.

OVAN I JARAC

Led i plamen

On juriša, ona planira. Ovan hoće sve odmah, Jarac čeka da se sve poklopi savršeno. Njihov sukob je spor između impulsa i strpljenja. On nju optužuje za hladnoću, ona njega za nepromišljenost. Mogli bi da nauče jedno od drugog, ali češće se samo lome. Ovan odlazi zalupivši vrata, Jarac tiho briše njegov broj iz telefona.

DJEVICA I STRELAC

Mir ili sloboda

Ona sve slaže u fioke, on pali mostove. Djevica želi sigurnost, Strijelac nove horizonte. Njoj smeta njegova neozbiljnost, njega guši njen kontrolni impuls. Raspravljaju se oko sitnica, jer se zapravo svađaju oko smisla života. Djevica želi dom, Strijelac cijeli univerzum. U najboljem slučaju, rastaju se kao prijatelji. U najgorem kao neprijatelji koji nikada nisu razumjeli zašto su uopšte bili zajedno.

VODOLIJA I BIK

Dvije samoće

On živi u budućnosti, ona u udobnoj sadašnjosti. Vodolija priča o revolucijama, Bik o renoviranju kuhinje. Njihova ljubav je kao pokušaj da objasnite kvantnu fiziku nekome ko veruje samo u ono što može da dodirne. On odlazi u ideje, ona u povredu. Nedostaju jedno drugom, ali ne znaju kako da se vrate.

Zašto zvijezde ne stavljaju tačku na ove parove?

Astrologija nije presuda, već mapa opasnosti. Ove veze su teške, ali nose i svoju magiju. Škorpija uči Lava dubini, Jarac disciplinuje Ovna, Strijelac pokazuje Djevici da svet nije samo raspored i lista zadataka. Ipak, ako par nije spreman da radi na sebi, ne čeka ih razlaz, već iscrpljujući rat iz kojeg niko ne izlazi kao pobejdnik.

Zvijezde samo šapuću: „Budite oprezni“. Izbor je vaš, piše Mondo.

