Tri znaka koja daju dobre savjete, ali ih ne znaju primijeniti u svom životu …

Imate problem? Oni već imaju rješenje. U vezi ste u krizi? Znaju točno što treba učiniti. Ne znate trebate li dati otkaz? Imaju pet opcija spremnih na papiru i još tri emocionalna savjeta za kraj. No kad se isti problemi pojave u njihovu vlastitom životu – nastaje tišina. Ili još gore, potpuni kaos.

Ovi horoskopski znakovi pravi su stručnjaci kad treba pomoći drugima. Njihovi savjeti su mudri, empatični, promišljeni i često bolji od onih koje biste dobili od stručnjaka. Ali kad se treba primijeniti ista ta mudrost na sebe – čini se kao da sve to nestane. U nastavku donosimo tri znaka koji su najbolji savjetnici u društvu, ali nikako da postanu savjetnici samima sebi.

Blizanci

Blizanci uvijek imaju odgovor, rješenje ili barem dobro pitanje koje pokrene stvari. Mogu pomoći prijatelju da prebrodi prekid, riješiti tuđu dilemu u tri koraka i još sve začiniti s dozom humora. No kad se nađu u vlastitim emocionalnim zavrzlamama – sve zaborave.

Oni znaju što treba učiniti, ali misli im se rasprše, sumnje preuzmu kontrolu, a racionalnost nestane čim su emocije uključene. Blizanci drugima govore: “Budi iskren”, dok sami vježbaju rečenice pred ogledalom i oklijevaju poslati poruku.

Vaga

Vage imaju nevjerojatan dar za donošenje mudrih, uravnoteženih savjeta. Znaju sagledati situaciju iz svih kutova, suosjećajne su i iskrene. Kad im se netko obrati za pomoć, znaju umiriti, usmjeriti i pokazati najbolji mogući put.

Ali kad su same pred odlukom? Tada nastupa vječno vaganje. Umjesto da slijede vlastite savjete, zapletu se u analize, strah od greške i želju da nikoga ne povrijede. Rezultat: savršeni savjet za druge, ali potpuna zbunjenost u vlastitom životu.

Riba

Ribe su emocionalni kompas za sve oko sebe. Imaju sjajan osjećaj za ljude, znaju kad treba utješiti, kad potaknuti i kad biti iskren. Njihovi savjeti često su ispunjeni intuicijom i toplinom – ono što svatko treba u teškim trenucima.

Ali kad se njihova intuicija pokuša uključiti u vlastitom životu, Ribe je često ignoriraju. Znaju da nešto nije dobro, ali svejedno ostaju. Osjećaju da nešto trebaju promijeniti, ali odgađaju. I tako, dok drugima pomažu da pronađu svjetlo, same ponekad ostanu u vlastitoj magli, piše index.

Facebook komentari