Pripadnici ovog horoskopskog znaka najvjerniji su partneri u ljubavi…

Odanost u ljubavi nije svakome prioritet, ali za jedan horoskopski znak ona je temelj bez kojeg veza jednostavno ne može postojati. Nije mu važno koliko je veza uzbudljiva na površini – ako nema povjerenja, ako partner nije lojalan, sve gubi smisao. On ne traži savršenu ljubavnu priču nego sigurnost, stabilnost i osjećaj da netko stoji uz njega bez obzira na sve.

Kad voli, ne gleda naokolo, ne kalkulira i ne traži “što bi bilo kad bi bilo”. On je tu cijelim srcem, bez ostatka. Ako ste osvojili njegovo povjerenje, dobili ste partnera koji vas neće iznevjeriti ni kad stvari postanu teške.

Jarac: Vjernost kao životni princip

Jarac možda ne djeluje kao najveći romantičar zodijaka, ali njegova vjernost je čvršća od riječi i veća od geste. Kod njega nema velikih obećanja koja se lako krše – ono što kaže, to i misli. I ono što osjeća, ne pokazuje svakome.

U ljubavi ne trči za uzbuđenjima nego za smislom. Kad se veže, to je na duge staze. Partnera doživljava kao životnog saveznika, a prevara, tajne i igrice jednostavno ne ulaze u njegov svijet. Nije lako osvojiti Jarca, ali jednom kad to uspijete – imate osobu koja je uz vas i kad svi drugi odustanu, piše index.

