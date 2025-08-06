Brzo planu: Horoskopski znakovi koji ne znaju kontrolirati bijes

Svi se ponekad naljutimo, no neki horoskopski znakovi poznati su po tome što planu u trenu. Njihove emocije su snažne, reakcije nagle, a fitilj često vrlo kratak. Iako njihova ljutnja rijetko dolazi iz zlobe, većinom proizlazi iz osjetljivosti, impulzivnosti ili duboke potrebe za pravdom. U nastavku donosimo znakove koji najčešće ne znaju kontrolirati bijes i zašto je tako.

Ovan

Ovan je poznat kao najvatreniji znak zodijaka. Vladajući planet Mars donosi mu snažnu energiju, ali i naglu narav. Ovnovi brzo reagiraju, često prije nego što razmisle, i u trenucima ljutnje teško se suzdržavaju.

Zašto planu? Ovan ne podnosi nepravdu, pasivnost ni odugovlačenje. Kad osjeti da netko ne igra pošteno ili ga sputava, reagira burno i impulzivno. Iako brzo plane, isto tako brzo i zaboravi, no okolini ponekad treba dulje da se oporavi od njihove reakcije.

Škorpion

Za razliku od Ovna koji plane i brzo se smiri, bijes Škorpiona je tih, dubok i često dugotrajan. Kada se razljuti, Škorpion to neće uvijek pokazati otvoreno, ali njegova unutarnja vatra može gorjeti danima.

Zašto planu? Škorpioni ne podnose izdaju, manipulaciju i nepoštenje. Osjećaju stvari intenzivno, a kad ih netko povrijedi, njihova reakcija često uključuje emocionalnu distancu, osvetu ili eksplozivan sukob – ovisno o tome koliko su dugo potiskivali bijes.

Lav

Lavovi su vatreni znakovi koji se oslanjaju na ponos, autoritet i dostojanstvo. Kad ih netko omalovaži, ignorira ili ugrozi njihov status, mogu reagirati snažno i dramatično.

Zašto planu? Lav ne voli kad ga se ponižava ili kad se osjeća zanemareno. Njegov bijes često dolazi iz povrijeđenog ega. Iako su velikodušni i često praštaju, u trenutku kada osjete nepravdu prema sebi, reagiraju glasno i strastveno.

Blizanci

Blizanci su poznati po brzom umu i još bržem jeziku. Kada ih nešto iznervira, reagiraju riječima i to bez previše filtera. Njihov bijes možda ne traje dugo, ali u trenutku izljeva emocija mogu reći puno toga što kasnije požale.

Zašto planu? Blizanci teško podnose frustracije, a još teže nepravdu ili osjećaj da ih se ne sluša. Njihova potreba za izražavanjem može ih natjerati da u afektu izgovore i ono što ne misle, piše index.

