Svaštara

Ljubav im je smisao života: Znakovi koji ne mogu biti sami

4.9K  
Objavljeno prije 25 minuta

Za neke ljude ljubav nije samo osjećaj, ona je temelj identiteta.

Za neke ljude ljubav nije samo osjećaj, ona je temelj identiteta. Iako svi težimo povezivanju, neki horoskopski znakovi ne mogu zamisliti život bez prisustva druge osobe. Ne radi se uvijek o ovisnosti, već o dubokoj potrebi za povezanošću, dijeljenjem i emocionalnom sigurnošću.

Astrologija ističe nekoliko znakova koji ljubav stavljaju ispred svega, čak i kada to znači ostati u vezi koja im ne odgovara, samo da ne budu sami.

Rak

Rak je možda najpoznatiji po tome koliko mu znači ljubav i bliskost. Osobe rođene u ovom znaku žive kroz odnose – obiteljske, prijateljske i romantične. Samoća za njih nije mir, već praznina. Rakovi vole osjećaj pripadnosti i sigurnosti, i često su spremni napraviti kompromise samo kako bi sačuvali odnos.

Njihova osjetljivost i emocionalna dubina čine ih predanima, ali i ranjivima kada su sami. Bez nekoga tko ih „čuje“ i razumije, mogu se brzo povući u osjećaj tuge.

Vaga

Vagama vlada Venera, planet ljubavi i estetike. Za njih ljubav nije samo emocija – ona je stanje ravnoteže i unutarnjeg mira. Vage su sretne kad su u paru, jer se tada osjećaju cjelovito. U vezama traže sklad, razumijevanje i ljepotu svakodnevice.

Biti sam za Vagu često znači biti u disbalansu. Mogu djelovati neovisno, ali ispod površine postoji snažna potreba za romantikom, nježnošću i zajedništvom.

Ribe

Ribe su izrazito intuitivne i emocionalne, pa im sama pomisao na samoću može biti zastrašujuća. One ne traže samo partnera, one traže srodnu dušu. Ljubav doživljavaju kao duhovno ispunjenje, a samoća često dođe s osjećajem izgubljenosti.

Ljudi rođeni u ovom znaku teško razlikuju gdje završava njihova emocija, a gdje počinje tuđa, pa u vezama brzo stvaraju duboke povezanosti. Kad ostanu sami, taj nedostatak emocionalnog zrcala može ih gurnuti u tugu, pa brzo traže novu priliku za ljubav, piše index.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh