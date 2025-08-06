Horoskopski znakovi skloni nevjeri…

Iako horoskop nije mjerilo morala, mnogi astrolozi slažu se da određeni znakovi zodijaka imaju osobine koje ih mogu učiniti sklonijima iskušenjima – bilo zbog želje za uzbuđenjem, emotivne praznine ili jednostavno neutažive potrebe za pažnjom. To ne znači da će svi pripadnici ovih znakova prevariti partnera, ali ako netko često pleše na rubu vjernosti, velika je vjerojatnost da pripada upravo jednom od njih.

Blizanci

Blizanci su poznati po tome da traže stimulaciju – intelektualnu, emotivnu i fizičku. Njihov nemirni duh često im otežava dugotrajnu monogamiju. Iako su sposobni za iskrenu ljubav, ako osjete da ih partner zanemaruje ili da odnos stagnira, vrlo lako će potražiti “razgovor” s nekim tko ih bolje razumije.

Znak upozorenja? Čim počnu skrivati poruke ili izbjegavati pitanja – moguće je da se u njihovoj glavi već odvija druga priča.

Strijelac

Strijelci su poznati po svojoj želji za slobodom, pustolovinama i novim iskustvima. U vezama se trude ostati odani, ali previše pravila, kontrola ili rutina mogu ih odbiti. Ako osjećaju da ih netko guši, skloni su otići, ponekad i bez riječi.

Zašto varaju? Ne nužno iz zlobe, već jer žele osjetiti da su još uvijek živi, željeni i slobodni. Strijelac koji osjeti emocionalnu udaljenost često će tražiti novi plamen negdje drugdje.

Vaga

Na prvi pogled, Vage djeluju kao vjerni partneri – elegantne, šarmantne i predane ravnoteži u odnosu. No, njihova duboka potreba da budu željene može ih dovesti do pogrešnih odluka. Ako im partner prestane pokazivati pažnju, komplimente i interes, vrlo lako mogu “slučajno” razviti emocionalnu povezanost s nekim tko to čini.

Vaga rijetko vara impulzivno, ali može zaglaviti u emocionalnoj vezi iz koje se teško izvlači, iako službeno još nije zatvorila prethodnu.

Ribe

Ribe su osjetljive i intuitivne, često sanjaju o idealnoj ljubavi. No, ako se osjećaju zanemareno, emocionalno neshvaćeno ili usamljeno, mogu potražiti utjehu u nečijem naručju. Njihova nevjera rijetko je fizičke prirode, često počinje emocionalno, u razgovorima i porukama koje brzo prelaze granice prijateljstva.

Najveći problem? Njihova potreba za idealizacijom može ih dovesti do toga da zanemare stvarnost i povrijede sve uključene.

Lav

Lavovi vole biti voljeni, viđeni i obožavani. Ako partner prestane igrati tu ulogu, Lav će možda početi tražiti pažnju drugdje. Nisu nužno skloni prevari iz potrebe za seksom, već zbog želje da opet budu centar nečijeg svijeta.

Lav može prevariti ako osjeti da više nije cijenjen, iako se kasnije često osjeća krivim jer zna koliko je povjerenje važno u vezi, piše index.

