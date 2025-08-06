Znakovi koji teško zaboravljaju prošlost i često joj se vraćaju

Za neke ljude prošlost je nešto što ostave iza sebe, bez previše razmišljanja. Ali postoje i oni koji svakom događaju pridaju značenje, svakom odnosu dubinu, i zato im je teško zaboraviti. Čak i kad koračaju dalje, dio njih ostaje vezan uz ono što je bilo.

U astrologiji postoje znakovi koji duboko osjećaju, snažno pamte i teško puštaju. Za njih nije stvar u nedostatku snage, već u tome da se svaki trag prošlosti ureže u njihovo biće.

Rak

Rakovi su poznati po tome što ne zaboravljaju, ni dobro, ni loše. Kada nekoga vole, vole cijelim srcem. Kada su povrijeđeni, ta rana ostaje s njima dugo, čak i ako to ne pokazuju. U sebi stalno prebiru po uspomenama, porukama, riječima iz prošlih razgovora.

Za njih su prošli odnosi živi sve dok u njima postoji emocija. Zatvoriti neko poglavlje ne znači nužno i zaboraviti, za Raka to znači naučiti živjeti s tim dijelom sebe.

Škorpion

Škorpioni djeluju kao da idu naprijed bez osvrtanja, ali istina je drugačija. Njihova memorija je duboka, emocionalna i precizna. Ne zaboravljaju povrede, ali ni intenzitet nekih ljubavi, pogotovo onih koje su bile zabranjene, prekinute ili neostvarene.

U tišini znaju vraćati film i razmišljati o tome što je moglo biti. Prošlost je za njih izvor snage, ali i stalni podsjetnik na ono što više ne žele, ili na ono što nisu uspjeli zaboraviti.

Jarac

Jarčevi možda ne izgledaju emotivno vezani za prošlost, ali u njima često ostaju duboko usađene misli o stvarima koje su mogli učiniti drukčije. Oni ne pate zbog prošlosti na površan način, njih muče neizrečene riječi, propuštene prilike i osjećaj odgovornosti za ono što nije ispalo kako su planirali.

Iako djeluju čvrsto, dugo se bore s unutarnjim glasovima prošlosti, piše index.

