Avgust će testirati vašu snagu, a tri znaka najviše osjećaju napetost…

Avgust 2025. nije lagan mjesec za sve. Iako je ljeto tradicionalno povezano s odmorom, opuštanjem i toplinom, određene astrološke konfiguracije ovog mjeseca donose povećan pritisak, emocionalna iskušenja i osjećaj da se više ne može sve držati pod kontrolom.

Posebno će to osjetiti tri znaka, znakovi koji su inače poznati po svojoj snazi, izdržljivosti i samodisciplini. Ovog kolovoza, život će ih gurnuti u situacije u kojima će se ta snaga istinski testirati, kroz odnose, odluke, unutarnje previranje i potrebu za promjenom.

Jarac

Jarčevi vole imati osjećaj kontrole nad svojim životom, planove, ciljeve, rasporede. No kolovoz im donosi neočekivane zastoje, promjene i trenutačnu nesigurnost, osobito na području posla i dugoročnih planova. Moguće su promjene u poslovnom okruženju, nejasni odgovori na važne upite i osjećaj da se trud ne vidi ili ne priznaje.

Ono što će ih najviše pogoditi nije sam izazov, već činjenica da ne mogu odmah pronaći rješenje. Morat će prihvatiti da nisu svemoćni, i da je ponekad u redu stati, udahnuti i ne znati odmah što dalje.

Savjet: Odmor nije znak slabosti. Jarčevi, naučite stati prije nego vas tijelo prisili.

Škorpion

Škorpioni su majstori samokontrole, ali kolovoz donosi pritisak na emocionalnom planu, posebno kroz odnose koji se čine “završeni, a ipak nisu”. Stare teme se vraćaju, povrede iz prošlosti izranjaju, a unutarnje borbe postaju sve glasnije.

Moguće je da će osjetiti ljubomoru, nesigurnost, ili duboku emocionalnu bol, iako ih možda neće pokazati nikome. Ipak, potiskivanje više ne pomaže, ono što je ignorirano sada traži izlaz.

Savjet: Izrazite ono što osjećate, ako ne drugima, barem sebi. Istina može biti bolna, ali i oslobađajuća.

Rak

Rakovi su prirodno emocionalni, ali kolovoz dodatno pojačava njihov unutarnji nemir. Obiteljske teme, prošli odnosi, nerazriješene priče i osjećaj da nešto “nedostaje” mogli bi biti stalno prisutni. Osjećat će da ih nitko ne razumije u potpunosti, a svaka sitnica može ih baciti u preispitivanje.

Za Rakove je ovo mjesec u kojem će biti previše osjećaja, a premalo podrške, ili će se tako barem činiti. Ključno je ne zatvoriti se potpuno i ne skrivati ranjivost pod maskom snage.

Savjet: Pokušajte ne uzimati sve osobno. Neki ljudi jednostavno ne znaju pokazati da im je stalo, ali to ne znači da im nije, piše index.

