Stiže pun Mjesec (9.8.) i donosi SREĆU za 3 znaka Zodijaka!

Pun Mjesec u znaku Vodenjaka, koji se odvija 9.8.2025., ima potencijal da bude osvježavajuć i transformativan, naročito za one koji su spremni napraviti iskorak izvan poznatog, slušati svoj unutarnji glas i djelovati u skladu s višim vrijednostima. I dok svaki znak osjeća ovu lunarnu energiju na svoj način, tri znaka Zodijaka posebno će osjetiti pozitivan poticaj. U nastavku donosimo astrološku prognozu za njih.

VODENJAK

Vodenjaci, ovaj pun Mjesec je u vašem znaku! Očekujte osobnu kulminaciju – situacije koje su se dugo razvijale sada dolaze do točke jasnosti. Nešto se može okončati, ali s tim završetkom dolazi prostor za novu razinu osobne autentičnosti i snage.

Pluton u vašem znaku već neko vrijeme potiče duboke, tihi transformacije u vašem identitetu i načinu na koji se izražavate.

Ovaj puni Mjesec djeluje kao katalizator tih procesa, potičući vas da odbacite stare uloge i definicije koje su vam možda bile korisne u prošlosti, ali sada sputavaju vašu evoluciju.

Ovo je idealno vrijeme da prepoznate odnose ili situacije koji više nisu usklađeni s vašom svrhom, da jasno komunicirate svoje potrebe, čak i ako ih drugi ne razumiju odmah, da dopustite sebi ranjivost, jer ona sada otvara vrata dubljem povezivanju.

Pomoću ovog Mjeseca, konačno možete reći “ne” svemu što vas guši i “da” onome što vas osnažuje – bez objašnjavanja.

VAGA

Vagama puni Mjesec u Vodenjaku snažno aktivira polje ljubavi, kreativnosti, osobnog izražavanja i zadovoljstva. Nakon razdoblja moguće emocionalne stagnacije ili preispitivanja odnosa, sada se otvara prostor za povratak sebi – kroz ono što vam donosi radost.

Ovo je idealno vrijeme za oživljavanje kreativnih projekata koji su nekoć činili da vam “srce pjeva”, prepoznavanje emocionalnih potreba koje ste možda stavljali u drugi plan, hrabru odluku da slijedite ono što vam je istinski važno, čak i ako to nije “društveno optimalno”.

Na ljubavnom polju, ovaj pun Mjesec donosi jasnoću: vidite jeste li u odnosu zbog navike ili zato što vas on zaista ispunjava.

Ako osjećate stagnaciju, sada imate emocionalnu hrabrost da napravite promjenu – bilo kroz produbljivanje povezanosti, bilo kroz otpuštanje.

Također, Venera i Mars se u ovom periodu nalaze u znakovima koji vam pružaju dodatnu podršku u izražavanju emocija, što čini ovaj trenutak posebno povoljnim za ljubavne inicijative, stvaralaštvo i osobni iskorak.

BIK

Bikovi, pun Mjesec u Vodenjaku obasjava vašu desetu kuću karijere, reputacije i društvenog statusa. Ovo je jedno od najvažnijih područja u vašem horoskopu i može donijeti prekretnicu u poslovnom smislu, ali i u percepciji vlastite svrhe.

Ovo je vrijeme kada završavate važan projekt ili dolazite do profesionalnog priznanja, odlučujete napraviti smjeli korak prema nečemu što vas više ispunjava, redefinirate što za vas znači uspjeh, oslobađajući se tuđih očekivanja.

Ako osjećate zasićenje trenutnim poslom ili ulogom koju imate u društvu, ovaj pun Mjesec donosi potrebnu jasnoću i emocionalnu snagu za promjenu smjera.

Možda vas privuče novo područje rada koje je više u skladu s vašim unutarnjim vrijednostima. Možda vam dođe ponuda koja vam ranije ne bi bila zamisliva, ali sada se čini kao logičan nastavak vašeg osobnog razvoja.

Puni Mjesec u ovom polju također vas potiče da se zapitate – Radim li nešto što istinski odražava tko jesam? Jesam li zarobljen/a u definiciji uspjeha koja mi više ne pripada?

Odgovori koje dobijete – čak i ako nisu odmah ugodni – mogu postaviti temelje za veću profesionalnu slobodu i unutarnje zadovoljstvo, piše atma.

