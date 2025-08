Ovi horoskopski znakovi najčešće završavaju u ljubavnim vezama koje ih emocionalno iscrpljuju

U ljubavi se daju cijelim bićem, vjerujući da je istinska povezanost najvažnija stvar.

Ali upravo ta otvorenost i spremnost da pruže sve što imaju često ih odvodi u odnose koji ih iscrpljuju. Umjesto da dobiju uzvraćenu ljubav, nađu se u vezama u kojima stalno „spasavaju“, pomažu, dok njih same niko ne vidi i ne razumije.

Evo koji znakovi najčešće ulaze u takve ljubavne dinamike i zašto im se to dešava:

Rak

Rak je znak sa ogromnim srcem. On ne zna da voli napola. Kada se zaljubi, daje sve od sebe da partneru bude podrška, utjeha i mirna luka. Ali ta njegova potreba da zaštiti i njeguje često privlači one kojima treba „zakrpa“, a ne partner. Rak tada ulaže sebe do posljednjeg atoma, ne shvatajući da s druge strane ne dobija ni dio onoga što daje. Umjesto ravnoteže – dobija emotivni teret koji ga iscrpljuje.

Ribe

Ribe ne vole samo osobu, one vole ideju ljubavi. Vode se srcem, sanjare i često u drugima vide ono što bi mogli da postanu, a ne ono što zapravo jesu.

Ta idealizacija ih vodi ka partnerima koje pokušavaju da promijene ili da poprave. I umjesto da dobiju nježnost, preuzimaju tuđe rane, tugu i nestabilnost, dok polako gube sebe.

Vaga

Vaga teži miru i balansu, ali to često znači da zanemaruje sopstvene potrebe da bi izbjegla sukob. U ljubavi umije da bude previše popustljiva, trudi se da sve izgleda skladno, iako duboko u sebi osjeća nezadovoljstvo.

Vremenom, takvo ponašanje je iscrpi, jer daje mnogo više nego što prima. A kada partner ne primjećuje tu tišinu, Vaga se povlači u sebe.

Djevica

Devica želi da popravi ono što ne valja i to se ne odnosi samo na stvari, već i na ljude. Ima snažan osjećaj odgovornosti, pa privlači partnere koji djeluju pogubljeno, nesigurno ili izgubljeno.

U želji da im pomogne, preuzima kontrolu nad vezom i postaje ta koja stalno „vodi igru“. Na kraju, shvati da je iscrpljena, jer je emocionalni oslonac nekome ko ne zna da stoji sam.

Škorpija

Kada Škorpija zavoli, to nije površno, već intenzivno, duboko i snažno. Ona ne otvara svoje srce lako, ali kada to uradi, očekuje iskrenost i posvećenost. Međutim, njena emocionalna snaga često privlači osobe koje ne umiju da se nose sa sopstvenim osjećanjima, a kamoli sa tuđim.

Tako Škorpija ulazi u odnose koji liče na vrtlog, intenzivni su, ali iscrpljujući, jer partner ne zna da uzvrati dubinu koju Škorpija daje.

Ako ste se prepoznali među ovim znakovima, ne znači da treba da prestanete da volite duboko – već da naučite da prepoznate kada je vrijeme da prestanete da dajete onima koji ne umiju da cijene. Zaslužujete odnos u kom nećete biti emocionalni „spasilac“, već voljena i ravnopravna osoba, piše 24sata.hr.

