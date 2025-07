Pripadnici ovih znakova često privlače partnere koji ih emotivno iscrpljuju…

Neki horoskopski znakovi imaju sposobnost voljeti duboko, nesebično i iskreno, ali upravo ih ta emocionalna otvorenost često dovodi u odnose koji ih iscrpljuju. Privlače partnere kojima treba spašavanje, popravak ili stalna potvrda, a zauzvrat ne dobivaju isto. Na kraju se osjećaju emocionalno potrošeno, neshvaćeno i usamljeno, čak i u vezi.

U nastavku donosimo koji su to znakovi najskloniji privlačenju iscrpljujućih ljubavnih odnosa i zašto se to događa.

Rak

Rakovi su izrazito emotivni i brižni. Kada vole, vole bez zadrške – s punim srcem i željom da drugome pruže sigurnost, pažnju i toplinu doma. No upravo zbog toga često privlače osobe koje traže utočište, a ne ravnopravnu vezu.

Rak se daje u potpunosti, često zanemarujući vlastite potrebe. U partnerima traže duboku emocionalnu povezanost, ali na kraju često završe u odnosima u kojima moraju stalno pružati, dok s druge strane dobivaju vrlo malo.

Ribe

Ribe vole ideju ljubavi gotovo više nego samu osobu. Zbog svoje osjetljive i sanjive prirode često vide potencijal u ljudima, čak i kada ga realno nema. To ih dovodi do toga da ulaze u veze u kojima stalno pokušavaju “popraviti” partnera ili vjeruju da će se osoba promijeniti.

Njihova sposobnost da razumiju emocije drugih često znači da preuzimaju emocionalni teret partnera na sebe, što ih s vremenom iscrpljuje i čini ranjivima.

Vaga

Vage su poznate po svom traženju ravnoteže i harmonije u odnosima. U početku, njihova smirenost i sposobnost slušanja privlače one koji traže stabilnost. No s vremenom, upravo ta potreba da sve bude “u redu” tjera ih da potiskuju vlastite potrebe kako bi udovoljile partneru.

Umjesto da kažu što ih smeta, radije šute i nadaju se da će se stvari same popraviti. To vodi do emocionalnog iscrpljenja, pogotovo ako su u vezi s osobom koja uzima, ali rijetko daje.

Djevica

Djevice imaju izražen osjećaj za dužnost i brigu. One ne traže savršenstvo – ali često pokušavaju dostići ideal kroz stalnu analizu i prilagodbu. Privlače ih partneri koji djeluju izgubljeno ili nesigurno, jer imaju snažnu potrebu da popravljaju i pomažu.

Nažalost, to često vodi u odnose u kojima su oni koji stalno “drže” vezu, dok druga strana ostaje pasivna. S vremenom, Djevica se osjeća kao da je u vezi sama.

Škorpion

Škorpioni duboko osjećaju i teško vjeruju. Kad nekome otvore srce, to nije površna odluka – daju sve. No ta njihova dubina i magnetska privlačnost često povuče partnere s emocionalnim bagažom, koji traže intenzitet, ali ne znaju ga uzvratiti.

Škorpion se onda nađe u vezi gdje je stalno na emocionalnoj klackalici – ne zato što to želi, već zato što partner ne zna nositi njihovu emocionalnu iskrenost, piše index.

