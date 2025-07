Univerzum ima poruku za 4 horoskopska znaka 30. jula 2025: EVO ŠTA IH DANAS ČEKA

To je poruka mira i ravnoteže, pa će je veoma lako razumjeti. Sa toliko toga što se trenutno dešava, teško je shvatiti univerzalne poruke. Rasejani su, i čak i kada znaju da bi trebalo da obraćaju pažnju na pozitivne poruke, često se povlače pred negativnim, piše Sensa.rs.

Tokom rastućeg Polumjeseca u Vagi, 4 horoskopska znaka vide da se mogu izvući iz nereda i buke pažljivim slušanjem šta im srce govori. I mogu da budu sigurni da će sve ispasti bolje nego što su mogli da zamisle.

Ovan

Ova poruka je u potpunosti o vezama za vas. Preuzimate kontrolu, idete naprijed, ali neko blizak vama se možda osjeća zapostavljeno ili nečuveno. A 30. jul donosi poziv na buđenje i možda je to baš vaša šansa da se ponovo povežete. Iako niste baš ljubitelj kompromisa, shvatate da bi to mogao biti veoma koristan dodatak vašem životu. Malo ide daleko, a Polumjesec u Vagi bi mogao da bude upravo ono što vam je potrebno da uspostavite vezu sa osobom koju volite. Čućete tuđu stranu, dobiti upravo ono što vam je potrebno da krenete napred sa više samopouzdanja. A drugoj osobi potrebna je vaša nepodjeljena pažnja.

Rak

Dom i porodična pitanja su u prvom planu tokom ovog lunarnog tranzita. Poruka dana za vas kaže da ne možete sami da se nosite sa svim porodičnim problemima. A 30. jula možete osjetiti potrebu da ponovo uspostavite granice, što je vjerovatno najbolja moguća stvar koju možete učiniti tokom ovog perioda. To nije sebično; zapravo, mudro je. Rastući Polumjesec je vrijeme za prilagođavanje.

Više ste nego spremni da se zauzmete za ono što vam je potrebno, pa se nemojte ustručavati. Ne možete neprestano biti uključeni u sve, dajte do znanja da vam je potrebna pauza. Budite jaki za sebe.

Vaga

Ova poruka je lična. Sa Mjesecom u vašem znaku, sve se čini malo intenzivnijim. Nešto što ste odgurnuli, misleći da će proći, ponovo traži vašu pažnju. Ovog 30. jula osjećate se spremnim da pogledate šta bi to moglo biti, i otkrivanjem toga, bićete inspirisani da napravite sljedeći korak. Ne osećate se lijenjo ili sputano. U stvari, osjećate se kao da je to ravnoteža koja vam je bila potrebna već neko vrijeme. Biti iskren prema sebi je sporedni efekat tranzita Mjeseca u Vagi i može otkriti sve što je trebalo da znate. Ovaj dan smatrajte kao da je vaš, ustite promjene da se dogode i ne stojte im na putu.

Škorpija

Da li ste u posljednje vrijeme imali čudne snove? Ne bi bilo iznenađenje, jer vam ovaj lunarni tranzit pokazuje svoju poruku kroz snove i sjećanja. Možda ćete otkriti nešto što ne možete ignorisati. Ovaj 30. jul je relativno tih, ali to je zato što se sve što se dešava odvija na gotovo nesvesnom nivou. Ipak, osjećate to – to zujanje, frekvencu… Univerzum vam daje do znanja da život nije samo posao, brige i finansijska situacija. Možda je vrijeme da priznate da je život tu da biste ga živjeli. Izađite napolje i lijepo se provedite, prenosi Novi.

