Tri znaka kojima novac brzo prolazi kroz ruke, ali nikad nisu bez ideja

Postoje ljudi koji novac troše brže nego što ga stignu spremiti, ali im to nikad nije prepreka da krenu ispočetka. I kad im račun padne na nulu, oni ne paničare – jer znaju da će nekako pronaći rješenje. Uvijek imaju novu ideju, novi plan ili kontakt koji će ih izvući. U njihovim glavama uvijek postoji nešto novo – a upravo ih ta kreativnost i prilagodljivost čini otpornima, čak i u financijskim krizama, piše index.

U nastavku otkrivamo tri horoskopska znaka koji možda nisu najbolji štediše, ali nikad ne ostaju bez snalažljivosti i inicijative.

Blizanci

Blizanci su po prirodi znatiželjni, nemirni i uvijek u potrazi za novim iskustvima. Za njih novac nije nešto što se čuva – već alat koji im omogućuje slobodu, učenje, putovanja i društvene aktivnosti.

Zato novac kod Blizanaca nikad dugo ne ostaje na istom mjestu. Uložit će ga u novu ideju, edukaciju, izlet ili nešto što im se u tom trenutku čini uzbudljivo. Iako ih to može dovesti do financijskih nestabilnosti, Blizanci se rijetko nađu u situaciji bez izlaza.

Njihova najveća snaga je brzina razmišljanja. I kada izgleda da su ostali bez sredstava, dosjetit će se kako unovčiti vještinu, povezati se s pravom osobom ili pokrenuti mini projekt. Kod njih ideje vrijede više od samog novca.

Lav

Lavovi vole luksuz, ugodu i dojam koji ostavljaju na druge – i često im novac brzo “iscuri” jer žele živjeti život punim plućima. No, za razliku od impulzivnih potrošača, Lav u novcu vidi sredstvo za izražavanje identiteta i statusa.

Iako se ponekad znaju precijeniti ili zanemariti granice budžeta, Lavovi rijetko zapadaju u trajne probleme jer posjeduju snažan osjećaj samopouzdanja i sposobnost da pokrenu nove prilike.

Kada nestane novca, kod Lava se ne javlja panika – već motivacija. On ne sjedi i čeka da se situacija popravi. Pitat će, predložiti, pokrenuti projekt, uvjeriti ljude. Ima snažan osobni magnetizam i zna “prodati” ideju, što ga često izvlači iz neugodnih financijskih situacija.

Strijelac

Strijelci su slobodnjaci duha koji novac troše na doživljaje, putovanja, nova znanja i osobni rast. Ne drže se čvrstih budžeta niti vole razmišljati o štednji, jer im je sloboda važnija od sigurnosti.

Zbog toga često ulaze u faze kad “nema ni za kavu”, ali ih to ne sputava. Njihova najveća vrijednost je vjera u život i sposobnost da vide širu sliku. Ne plaše se riskirati ni promijeniti smjer – a upravo to ih često dovodi do novih prilika.

Strijelac se lako snalazi u nepoznatom, brzo stvara kontakte i uči u hodu. Ako treba, promijenit će posao, preseliti se ili pokrenuti nešto novo – samo da ponovno osjete uzbuđenje i smisao. Kod njih je novac promjenjiv, ali ideje stalne i beskrajne.

