Greška koju svi prave pri pripremi čaja: Poslušajte savjet stručnjaka

Bilo da birate zeleni, crni, oolong ili mentu, čaj može donijeti brojne zdravstvene koristi, ali i pokvariti užitak ako se ne pripremi kako treba.

Prema riječima Stuarta Hazeldinea iz britanske kompanije Char Teas, mnogi prave osnovnu grešku već prilikom kuhanja vode.

“Ljudi misle da je sav čaj isti, ali način pripreme može potpuno promijeniti iskustvo ispijanja. Temperatura vode, vrijeme infuzije i izbor između kesica i listića, sve to ima veliki uticaj”, istakao je Hazeldine.

Jedna od najčešćih grešaka je korištenje ključale vode odmah iz kuhala. Na primjer, zeleni i bijeli čaj su izuzetno osjetljivi i najbolje se pripremaju s vodom temperature između 70 i 80 stepeni Celzijusa. Vrela voda može spaliti listiće, uništiti njihove blage note i izazvati gorak okus.

Isto važi i za kvalitetnije vrste poput darjeelinga i oolonga, ako ostavite vodu da odstoji minut nakon ključanja, dobit ćete znatno bolji rezultat. A još jedan čest propust je ponovno prokuhavanje stare vode iz kuhala, što može uticati na okus zbog smanjene količine kiseonika u vodi.

Na kraju, važno je i koliko dugo ostavite čaj da se natapa. “Zeleni čajevi se trebaju infuzirati dvije do tri minute, a crni od tri do pet minuta. Sve preko toga oslobađa tanine koji čaj čine gorkim i neugodnim”, kaže Hazeldine. Uz malo pažnje i tajmer na telefonu, vaša naredna šolja čaja mogla bi biti najbolja do sada, prenosi Radiosarajevo.

