Očistite ovaj dio u kupatilu prije odlaska na odmor: Može izazvati velike probleme dok vas nema

Dok razmišljamo o pakiranju, avionskim kartama i hotelskim rezervacijama, često zaboravimo na ono što ostavljamo iza sebe, vlastiti stan ili kuću. Međutim, nered i nepažnja u kupatilu mogu dovesti do neprijatnih iznenađenja po povratku.

Prema novom istraživanju koje je provela kompanija Sanctuary Bathrooms, mnogi ljudi se suočavaju s problemima kod kuće upravo zato što prije odmora ne posvete dovoljno pažnje čišćenju i provjeri kupatila. Zanemarivanje ovog prostora može dovesti do pojave plijesni, vlage, curenja vode i drugih oštećenja koja se brzo pogoršavaju kada nema nikoga da ih primijeti i riješi.

Jedan od najjednostavnijih, a često zaboravljenih savjeta jeste da prije putovanja obavezno očistite i ispraznite prozorsku dasku u kupatilu. Naime, mnogi na njoj ostavljaju kozmetiku, parfeme ili sprejeve, a upravo ti predmeti mogu postati opasni ako ostanu izloženi direktnoj sunčevoj svjetlosti.

Stručnjaci upozoravaju da sunce može zagrijati aerosol sprejeve i druge proizvode u limenkama do tačke pucanja, što može dovesti do štete u prostoru, pa čak i do zdravstvenih rizika zbog isparavanja hemikalija. Osim toga, toplota i vlaga mogu narušiti kvalitet kozmetičkih proizvoda, čineći ih neupotrebljivim.

Zato stručnjaci savjetuju da sve proizvode s prozorske daske premjestite na hladno i tamno mjesto, a kupatilo dodatno provjerite i očistite prije odlaska. Ova mala navika može vam uštedjeti mnogo brige i osigurati da se s odmora vratite u dom kakav ste i ostavili – čist, uredan i bez neugodnih iznenađenja, prenosi Radiosarajevo.

