Znakovi koji prečesto daju drugu šansu onima koji ih povrijede

Postoje ljudi koji opraštaju lako, ne zato što ne znaju što im je učinjeno, već zato što im je prirodno vjerovati u ono najbolje u drugima. Oni znaju kako boli kad nekoga izgubiš i često se nadaju da će ovoga puta biti drugačije. U astrologiji pojedini horoskopski znakovi posebno su skloni tome da iznova pruže priliku onima koji su ih već razočarali. Naizgled snažni, a zapravo duboko osjećajni, ovi znakovi rijetko zatvaraju vrata – čak i kada bi trebali.

Rak

Rakovi su izuzetno vezani za ljude koje vole, osobito ako s njima imaju duboku emocionalnu povijest. I kada budu povrijeđeni, skloni su razmišljati o kontekstu, okolnostima, o tome što je osobu natjeralo da pogriješi – često zanemarujući vlastitu bol. Ne žele prekinuti odnose olako jer im je svaka bliska veza nešto sveto. Upravo zato često pruže drugu (pa i treću) šansu, nadajući se da će se stvari popraviti. No upravo ta emocionalna odanost ih najčešće i rani.

Ribe

Ribe su poznate po svojoj empatiji. One osjećaju tuđu tugu kao da je njihova, a njihova sposobnost opravdavanja tuđih postupaka ide toliko daleko da često opravdaju i ono što ne bi trebale. Ako ih netko povrijedi, Ribe će možda zaplakati – ali će se i zapitati: “Što se toj osobi dogodilo da se tako ponaša?” I dok ta duboka suosjećajnost jest vrlina, često ih dovodi u situacije gdje budu iskorištene. Ribe žele vjerovati u iscjeljenje i popravak odnosa, ali zaboravljaju da nisu one odgovorne za tuđu promjenu.

Vaga

Vage instinktivno teže miru, ravnoteži i skladnim odnosima. Ne podnose drame i sukobe, pa kad dođe do konflikta ili povrede, radije će pokušati ponovno izgladiti odnos nego ga završiti. U tome često zanemaruju sebe – prilagođavaju se, preuzimaju krivnju i traže razloge za tuđe ponašanje. U ljubavi, prijateljstvu ili porodici, Vage su one koje će reći: “Možemo mi to popraviti.” Nažalost, time ponekad samo produlje vlastitu patnju, piše index.

Facebook komentari