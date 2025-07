“Bog i batina” Zodijaka: Ovaj se ne klanja – nikome!

Ovo su likovi koji ni pred kim ne spuštaju glavu. Kakav god problem imali, o njemu neće pričati i drugima žalopojke pjevati. Za njih je to vrhunac poraza! Ako ste mu partner, uvijek će vas grliti kao da drži pehar. Željet će pokazati cijelom svijetu što je to što samo on ima i samo on zavrjeđuje. S njim vam je svijet kao pod nogama, a on je vaš vodič.

L A V.

Lav je peti zodijački znak, čija vladavina obuhvaća najtopliji dio ljeta, od 23. srpnja do 22. kolovoza.

U pitanju je fiksni, muški znak, koleričnog temperamenta. Njegov element je vatra, a poistovjećuje se s petom kućom koja vlada pitanjima vezanim za djecu, ljubav, zabavu, seks, kreativnost, hobije, sport, javne nastupe.

Vladar Lava je Sunce, najsjajnija zvijezda naše galaksije pa otuda i potreba ovog zodijačkog znaka za konstantnom pažnjom i boravkom u centru svih zbivanja.

Po legendi, kada je Bog stvarao svijet i dijelio svjetlost, Lav je uzviknuo: “Svu tu svjetlost želim samo za sebe”. Od tada je poznata potreba Lava za bezuvjetnim divljenjem i poštovanjem.

Ovo je znak kojem nikada ne može dosaditi laskanje. Ako želite osvojiti Lava ili Lavicu, spremite prijestolje i mjesto za klečanje. Na prijestolje ćete postaviti njega ili nju, a vi ćete kleknuti i odati počast vladaru.

Šalu na stranu, kada govorimo o Lavovima, prvo nam na pamet pada ponos, nepokolebljivost, odlučnost i upornost! Ovo su ljudi koji ni pred kim ne pognu glavu.

Kakav god problem oni imali, o njemu neće pričati i nad istim lamentirati. Za njih je to vrhunac poraza. Nije problem izgubiti, problem je o gubitku obavijestiti bližu i daljnju okolinu. Čast im je jako važna pa su ovo osobe koje vas nikada neće mučki napasti iza leđa, sve što imaju će vam priopćiti uzdignuta čela, gledajući vas pravo u oči!

Od problema ne bježe, već iz njega trijumfalno prije ili kasnije izađu noseći trofej i lentu. Ne pokušavajte igrati na kartu sažaljenja, jer ovaj gordi pravednik neće imati sluha za ulizice.

Lavovi vrlo često puštaju protivnike da misle kako su na pragu pobjede. Kada se opuste i zaborave, tada im ispostave završni račun. U poslovnim krugovima, Lavovi će uvijek biti u tijeku s vašim mišljenjem i planovima vezanim za njih. To vam neće pokazati, sve do trenutka kada im počnete opasno prkositi.

Čuvat će sve raspoložive resurse za završni udarac. Oni neće nikada krenuti na slabije, to im je ispod časti. Njihove aspiracije su uvijek usmjerene ka vrhu piramide! Tamo žele osvanuti i jednog dana na tom istom vrhu i završe. Ovog se pravila Lavovi uvijek pridržavaju.

U poslovnom segmentu se podrazumijeva da moraju biti na rukovodećoj poziciji ili bar na odličnom putu da sve od njih, makar neformalno ovisi. Odgovaraju im poslovi vezani za scenu, komunikaciju s većim brojem ljudi. Tu su i pozicije uglednih predavača koje cijeli amfiteatar s ushićenjem očekuje, kao i vodeća mjesta u politici, umjetnosti, diplomaciji. Vrlo često se mogu pronaći i u poslu vezanom za filmsku i televizijsku produkciju.

Ukoliko rade na televiziji, uglavnom su i autori emisija. Vrlo teško će slijediti ustaljene koncepte i forme, koje je drugi kreirao. U kolektivu su uvijek vođe, a okolina im svjesno prepušta tu ulogu, jer im najbolje pristaje. Vedri su i postojani pa će sve zadatke obavljati s velikom dozom entuzijazma. Naravno, očekujući lovorov vijenac po završetku.

Muškarci rođeni u ovom znaku će biti prepoznatljivi gdje god da stanu. Krasi ih zanosan osmijeh i stav! Uvijek vas promatraju ravno u oči, uzdignuta čela i ispravljenih ramena. Gledat će vas s visine, jer taj pristup jedino poznaju. Ukoliko im zadržite pažnju, učinit će sve da postanete njihov najvažniji, životni trofej!

Uvijek će vas grliti kao da drže pehar. Željet će pokazati cijelom svijetu što je to što samo oni imaju i što su samo oni zavrijedili. Računajte da će vas odvesti na najviđenija mjesta u gradu. S njima vam je svijet pod nogama, a oni su vaš vodič.

Podrazumijeva se da morate gledati samo u njih ili u istom pravcu. Svako “skretanje” izaziva oštru reakciju, koju će Lav najprije sakriti, da ne bi djelovao kao netko tko lako gubi kontrolu, a zatim i suptilno staviti do znanja što mu smeta.

Njegov je šarm naširoko poznat, a karizma zarazna! U njegovom se društvu piju najskuplja pića i sluša najaktualnija glazba! Ništa retro ne dolazi u obzir. Trend je ono što svaki Lav živi.

Muškarac Lav će preferirati klasiku, s elementima aktualnih trendova. Na njemu ćete uočiti kvalitetan sat s primjesama zlata i cipele oštrih vrhova.

Ukoliko se radi o sportskoj varijanti, ne treba ni spominjati da je najskuplji i najpopularniji brend neizostavan!

Gospoda Lavovi vole svijetle boje, a čak i kada se odluče za tamnu kombinaciju, nju mora “razbiti” neki detalj koji blješti, primjerice, upadljiva kopča za kravatu.

Prije će se odlučiti za kravatu, nego za leptir mašnu. Od parfema, najviše vole jake i oštre mirisne note poput sandalovine. Miris mora ostaviti jasan pečat i dugo obilježavati njihov “teritorij”.

Kada je riječ o automobilima, ukoliko imaju mogućnost izbora, biraju najjači mogući paket opreme, vrhunskih marki.

Što se tiče boje, metalik zlatna, srebrna ili tamno smeđa sa zlatnim odsjajem su im na vrhu liste želja.

U ljubavi su izuzetno strastveni. Vole da ih se mazi, ugađa i naravno – laska!

Damu Lava ćete prepoznati među milijun žena. Ona sjaji punim sjajem i odaje dojam nedostižne boginje. Sve što uradi izgleda rafinirano i savršeno promišljeno.

Osvojit će vas njen prodoran, mačkasti pogled, dok će vas duge trepavice i puna usta potpuno opčiniti. Kada mahnu svojom bujnom kosom, koja iskričavo sjaji, zaista ćete vidjeti pravu Lavlju grivu. Vrlo često ove dame imaju problem s obuzdavanjem kose.

Teško se odlučuju za promjenu frizure, a kada naiđu na frizera koji će znati kako da se izbori s njihovom “grivom”, u stanju su mu biti vjerne dugo godina. Često se odluče za nijanse crvene ili platinasto plave.

Ove dame su vrlo posvećene svom izgledu i svakog trenutka će nastojati da zasjene ostale. Nema teoretske šanse da Lavicu vidite nedotjeranu pa makar se radilo o odlasku u trgovinu iza ugla. Ukoliko nisu u prilici da se našminkaju, sakrit će se iza ogromnih markiranih naočala, a svoju “grivu” će skupiti u rep.

Na poslovnom planu, ovo su dame koje znaju što žele i na koji način dobiti željeno. Nerijetko, krenuvši od posla poslovne tajnice ili suradnika, napreduju do rukovodećih mjesta. Odlično se snalaze s poštovanjem rokova, te na taj način uživaju maksimalno poštovanje kolektiva.

Njihovo donošenje oduka je temeljito i isključivo osnovano na osobnom iskustvu. One će zatražiti različita mišljenja, ali odluka će biti samo njihova osobna procjena. Ove žene ne vjeruju slijepo, za sve traže konkretne potvrde. Kada jednom zadobijete njihovo povjerenje, očekujte da su vam svi putevi otvoreni. Najviše im odgovaraju poslovi vezani za scenu, organizaciju, komunikaciju. Podrazumijeva se da u bilo kojoj varijanti, njihova riječ mora biti posljednja.

Na emotivnom planu su vrlo zahtjevne, te će u obzir uzimati samo partnere koji su sami postigli željene ciljeve. Ohrabrit će ih partner koji ima dovoljno smjelosti da im postavi pravila. Isprva će se buniti, ali će vremenom uz sebe istrpjeti samo odlučnog i samosvjesnog muškarca. Svi ostali će biti lako zamijenjeni.

U ljubavnom odnosu, nakon prvobitne potrebe da dominiraju, zahtijevati će partnerovu inicijativu. Ovo su dame koje itekako drže do tradicionalne podjele uloga.

Lavice su ljubitelji zlatnog nakita i markirane garderobe. Preferiraju svijetle boje, s upadljivim tamnim detaljima. Od parfema će birati jake mirisne note, poput orhideje, mošusa, ruže. Držat će se klasičnih formi, koje nikada ne izlaze iz mode.

Kod oba spola je prisutna osjetljivost kardiovaskularnog sistema pa su srce i krvne žile ugroženi. Savjetuje im se prehrana bogata povrćem i svježim namirnicama. Trebaju izbjegavati jake začine i masti životinjskog porijekla.

Lavovi su veliki hedonisti pa će im svako držanje dijete vrlo teško pasti. Umjesto toga, savjetuje se pojačana fizička aktivnost uz redovne kontrole srca. Ponekad kod dama, može doći do pojave proširenih vena.

Jovana Milekić/astroportal

