Ko je arkanđeo vašeg horoskopskog znaka – Evo kako vam pomaže da manifestirate čuda!

Svaki zodijački znak ima arkanđela koji je povezan s njim kojeg možete smatrati svojim osobnim anđelom čuvarom. Provjerite koji je vaš vlastiti anđeo zodijaka kako bi dublje razumijeli sebe. Zapamtite da anđeli uvijek žele pomoći, stoga nemojte oklijevati pozvati bilo kojeg od anđela zodijaka i anđela čuvara ako je on specijaliziran baš za ono što vam je potrebno.

Ovan: Ariel – Čini da se stvari dogode

Razgovarali smo mnogo o tome kako je Ovan znak zodijaka koji voli i pokreće Proljeće. I jedan od razloga za to je to što je arkanđeo Ovna arkanđeo Ariel. Ariel voli biti vani i provodi dosta vremena na otvorenom. To je jedan od razloga zašto Ovan voli biti vani.

Ako ste Ovan ili trebate pomoć od ovog anđela, obratite se Arielu kako biste lakše manifestirali svoje želje, osobito kada se radi o odnosima. Također se obratite Arielu ako vam je potrebna pomoć kod smanjivanja vašeg ega. Ariel, poput Ovna, također voli činiti da se stvari dogode.

On pokreće projekte i odnose, poduzetan je. Dakle, ako neko područje vašeg života treba raščistiti, pozovite Ariela.

Bik: Kamuel – Anđeo izgubljenih predmeta

Bik uvijek dobro vidi veću sliku, ali kada je riječ o malim stvarima u životu, može se pomalo izgubiti. Bik je previše zauzet da bi razmišljao o tome kako je epski uspjeh znati u svakom trenutku gdje su mu ključevi ili mobitel. Nije da je neodgovoran, već mu te stvari jednostavno nisu važne.

I zato je arkanđeo Kamuel čuvar Bika, kako bi mu pomogao s tim malim stvarima u životu. Ključevi nisu važni ako nećete propustiti veliki sastanak. Ne morate biti Bik ako želite da vam Kamuel pomogne. Ako ste izgubili nešto poput vašeg mobitela, Kamuel vam može pomoći da ga pronađete.

On je također sretan što vam može pomoći da pronađete novu karijeru, novog životnog partnera ili čak starog prijatelja. Ako ste tako usredotočeni na stvaranje novca, Kamuel će vam pomoći i u tome.

Blizanci: Zadkiel – Opraštati je božanski

Blizanci su zodijački znak kojeg simboliziraju blizanci, a njihova dvostruka priroda, često nazivana Jekyll i Hyde, je ono po čemu su poznati. Stoga često moraju tražiti oprost, ako su dovoljno samosvjesni da to učine.

A ako nisu, arkanđeo Zadkiel je uz njih, a i uz vas, kad vam je potreban dar darivanja oprosta. Isto tako, ako trebate oprostiti, bez obzira na znak zodijaka, pozovite Zadkiela. Blizanci mogu biti pomalo lakomisleni, a Zadkiel pomaže uravnotežiti Blizance.

Kad Blizanci vrjednuju razum više od srca, Zadkiel je tu kako bi to uravnotežio. Pozovite Zadkiela ako vam je potrebna pomoć u rješavanju nekog problema ili ako trebate oprostiti.

Rak: Gabriel – Mama medvjedica među anđelima

Vjerovali ili ne, postoji arkanđeo za majke i za roditelje. Rak je znak zodijaka koji je najbolji kada je u pitanju plodnost i roditeljstvo. Jedan od razloga je taj što je Gabriel na njihovoj strani.

Ako pokušavate zatrudnjeti ili imate roditeljske probleme u svom životu, zatražite pomoć od Gabriela, bez obzira na znak zodijaka. Gabriel također može pomoći roditeljima s novcem, posebno onima koji rade u kreativnim područjima poput pisanja.

Kako bi donio više sklada i ljubavi u vaš dom, posebno na roditeljskom frontu, Gabriel je tu da pomogne svim znakovima zodijaka da ovo shvate. Kad se osjećate sami ili zanemareni, Gabrijel je mama medvjedica među anđelima koji će sve umiriti.

Lav: Raziel – Arkanđeo za drama kraljice

Svi znamo da Lav voli reflektore. Čak i drama kraljica zaslužuje arkanđela na svojoj strani. Raziel je veliki arkanđeo koji donosi ravnotežu u život svakog Lava. Raziel kaže da je u redu željeti reflektore, samo ne smijete nepažljivi.

Dakle, s Razielom na vašoj strani, bilo da ste Lav ili niste, naći ćete ravnotežu. Drugim riječima, Raziel vam omogućuje da imate svoju dramu bez ega. Fobije i odnosi su druga područja kojima Raziel vlada.

Dakle, bez obzira na znak zodijaka, pozovite Raziela da vam pomogne nadvladati vaše strahove ili kad rješavate neke odnose. Samopouzdanje je supermoć koju pruža Raziel, stoga nemojte se bojati pozvati ga!

Djevica: Metatron – raspršuje negativnu energiju

Ako postoji nešto što Djevica mrzi, to je drama. Negativna energija ozbiljno pogađa Djevicu. Dakle, ako vam se puno toga kaotičnog događa, molite arkanđela Metatrona, koji je zaštitnik Djevice, čarobnjaka za dramu i negativnu energiju, da vam pomogne.

Ponekad stvorimo ovu negativnu energiju u sebi. Metatron vam može olakšati i to bez obzira na znak zodijaka. Može vam pomoći da razbistrite glavu i očistite negativnu energiju. Možete ga čak i zamoliti za vodstvo u teškoj situaciji ili za povećanje samopouzdanja kada imate jedan od onih samokritičnih dana.

Svi ih imamo. Djevica je znak zodijaka koji je vrlo sklon brizi, a i vi imate takve dane. Neka vam Metatron pomogne.

Vaga: Jofiel – Anđeo Feng Shuija

Svi imamo ponekad malo nereda u našim životima, bilo da je riječ o stvarnom neredu ili emocionalnom. Vaga ne može podnijeti nered i za nju je važno da pronalazi sklad u okolini i unutar nje. Znači Vaga ima pomoć arhanđela Jofiela, arhanđela zaduženog za fizički i emocionalni Feng Shui.

Jofiel je vješt u čišćenju i pomaže Vagi, ili bilo kojem znaku zodijaka, da pronađe ravnotežu. Jofiel vam pomaže da pogledate prošlost tog nereda i vidite ljepotu koja leži ispod. Oni koji pate od nedostatka samopouzdanja mogu također pozvati Jofiela na pomoć. Vi ste prekrasni i Jofiel vam želi pomoći da to otkrijete.

Budući da Jofiel vlada Vagom kojoj su bitni skladni odnosi, Jofiel vam može pomoći da uravnotežite stvari na tom području ako imate sukob s nekim.

Škorpion: Jeremiel – Uklanja paranoju

Kao fiksni vodeni znak, Škorpion je poznat po paranoji i opsjednutošću. Ne postoji znak zodijaka koji je paranoičan poput Škorpiona. Škorpion osjeća sve oko sebe i obično misli da je svaki negativan osjećaj koji doživljava povezan s njim. Ponekad i jest. Ali većinu vremena to nije slučaj.

I zato je tu Jeremiel kako bi pomogao da se sagledaju obje strane svakog novčića kada je u pitanju tajna života. Imate li problema s mržnjom? Jeremiel vam može pomoći. A Jeremiel vam može pomoći da izbacite i sve paranoje koje nemaju temelja u stvarnosti.

Isto tako, ako prolazite kroz krizu, Jeremiel vam može pomoći da pronađete odgovore. Ne morate biti Škorpion. Ali Jeremiel vam može pomoći da iskoristite svog unutrašnjeg psihičkog Škorpiona, ako vam je to potrebno.

Strijelac: Raguel – Rješava razmirice

Kao promjenjiv vatreni znak, Strijelac ne voli sukob i dramu. Strijelac je vrlo fleksibilan i voli kada mir i sklad vladaju. I jedan od razloga za to je što Strijelca čuva arkanđeo Raguel, koji rješava sukobe. Bez obzira na vrstu sukoba, bio on pravni ili emocionalni, Raguel to rješava jednom zauvijek.

Jeste li ikada čuli da mama kaže: “Nije me briga tko je započeo, ja ću završiti!” To je njezin unutarnji Raguel koji se javlja. Kada trebate završiti svađu, Raguel je tu za vas, bez obzira na znak zodijaka. Strijelac je također društveni leptir zodijaka. Dakle, ako vaš društveni život treba poticaj, ovo je arkanđeo kojeg treba pozvati.

Raguel će vam također pomoći da se ponovno sjedinite s nekim iz svoje prošlosti, da otpustite bolne probleme i pronađete nove i zdravije odnose. Njega je najbolje pozvati kada se nalazite u svađi s nekim i kada ste ljuti zbog toga. Raguel to rješava, svaki put.

Jarac: Azrael – Anđeo Druge strane

Svi anđeli i arkanđeli žive na drugoj strani, ali postoji samo jedan arkanđeo koji uistinu pomaže u tom procesu. To je Azrael, i on vam pomaže da se oslobodite tih strahova. Jarac je znak zodijaka koji ne razmišlja uvijek duhovno ili emocionalno o većoj slici jer je previše zauzet razmišljanjem o financijskoj većoj slici.

I ništa nema loše u tome. Da bi se postigla ravnoteža, Azrael čuva Jarca i podsjeća ga da doista postoji veća slika. Azrael nam svima pomaže da se uzemljimo, ali treba ga pozvati u pomoć.

Ako vam je potrebna pomoć u prevladavanju gubitka ili žalosti, on je arkanđeo kojeg treba pozvati. Isto tako, ako samo želite bolje razumjeti ovaj dio velike slike, Azrael ima sve odgovore za vas, bez obzira na znak zodijaka.

Vodenjak: Uriel – Anđeo mudrosti i odlučivanja

Svi ponekad imamo problema u donošenju odluka. Vodenjak je fiksni zračni znak koji može biti previše opsjednut jednom vrstom razmišljanja. Zato mu je dodijeljen arkanđeo Uriel, koji mu pomaže da probudi svog unutarnjeg genija po čemu je Vodenjak i poznat, te da svaki put donese najbolje i najracionalnije odluke.

Uriel je osobito vješt kad je riječ o donošenju odluka u ljubavi. Jeste li se ikada zapitali: “Trebam li ostati ili bih trebao otići?” Ili: “Je li to prava osoba ili je to netko drugi?” Uriel zna ove odgovore, bez obzira na znak zodijaka. I kada ga pozovote, može vam predati ove bisere mudrosti kada vam je najpotrebnije. Uriel je “mudar” anđeo. Pozovite Uriela da vam pomogne s teškom odlukom ili da otvorite svoje najdublje emocije.

Njegova specijalnost je nuđenje uvida koje vas vodi do pravog romantičnog partnera. Vodenjak je također veliki mislilac, a ne nužno veliki emotivac. Zato mu Uriel pomaže, i svim ostalim znakovima zodijaka, da osjete tu emocionalnu stranu kada je najviše trebate. Razmislite o Urielu kao omiljenom ujaku.

Možda vam se neće uvijek svidjeti njegov savjet, ali to je uvijek najbolji savjet i on uvijek ima na umu ono što je za vaše najviše dobro. Pozovite Uriela kada trebate čuti biser mudrosti od vašeg omiljenog ujaka.

Ribe: Sandalfon – Ovaj anđeo glazbe nije Fantom

Svi smo čuli za anđela glazbe iz Fantoma iz opere, ali u stvarnom životu postoji pravi anđeo glazbe koji nije fantom. On je Sandalfon, a taj arkanđeo čuva Ribe, kreativni i umjetnički znak zodijaka. Zašto je toliko Riba glazbeno talentirano? Imaju Sandalfona na svojoj strani.

A ako ste glazbenik, Sandalfon je također anđeo koji je na vašoj strani. Ako vam se ponekad neka pjesma neprestano vrti u glavi, to je s razlogom i to je obično poruka od Sandalfona. Ne morate biti Riba da biste dobili te poruke.

Glazba je odavno poznata kao iscjeliteljica, a Sandalfon je arkanđeo koji vam može pomoći da pronađete ozdravljenje i mir. Kada vam se neka pjesma neprestano vrti u glavi, obratite pažnju na teks. Što vam Sandalfon želi reći?

Kako možete tražiti vodstvo od anđela?

Potražite znakove. To je prvi dio povezivanja s anđelima i arhanđelima. Astrologija vam daje tragove, a astrološki odgovor možete dobiti izravno od samih anđela. Ali mali znakovi poput pera i bubamara su također mali znakovi. Anđeli, duhovni vodiči i arkanđeli važan su dio vašeg procesa traženja prosvijetljenog života.

Astrološki odgovori koji vam trebaju su uvijek u zvijezdama. Ali ponekad ih ne možemo vidjeti niti ih čuti na razumljiv način. Nećete znati da je bubamara znak da vaš anđeo sluša, osim ako ne obraćate pažnju. Kada trebate utjehu, pozovite anđele. Njihovi znakovi dolaze k vama u vidu tajnih znakova ako obraćate pozornost, poput pjesme Sandalfona.

To je njihova poruka da slušaju. Tamo negdje čekaju da budu pozvani. I to je sve što morate učiniti. Traženje pomoći je jednostavno. Možete brzo i jednostavno pitati za pomoć dok ste na putu, prije spavanja, ili čak i pri početku meditacije. Nema pogrešnog načina traženja anđeoske pomoći!

Anđeli vole dati na znanje da slušaju na suptilne načine – pa nakon što pozovete anđela, primjećujte znakove, sretne slučajnosti, neobičnu pozitivnost i neočekivanu izvrsnost, piše atma.

Facebook komentari