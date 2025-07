Često se budite u tri sata ujutro? Evo zašto vam se to događa!

Buđenje tijekom noći je nešto s čime se mnogi susreću s vremena na vrijeme. Dok povremena buđenja nisu razlog za zabrinutost, no učestala noćna buđenja mogu ukazivati na dublje probleme sa spavanjem ili zdravljem. Milijuni ljudi bore se sa snom u nekom trenutku svog života. Ako se budite i shvatite da je 2 ujutro, 3 ujutro ili čak 4 ujutro, a još uvijek imate nekoliko sati do svog uobičajenog alarma, niste sami, piše Večernji.hr

Buđenja usred noći, koja znanstvenici za spavanje često nazivaju buđenje nakon početka spavanja, nisu rijetka, piše Express. Studije pokazuju da se najmanje trećina ljudi budi usred noći najmanje tri puta tjedno. Međutim, obično postoji razlog zašto naše tijelo prirodno odluči da je vrijeme za ustajanje iz kreveta. Srećom, ovi problemi obično nisu ozbiljni za većinu, ali mogu biti neugodni i vrijedi otići na pregled kod liječnika ako loš san utječe na vaš život.

Ako se spavanje redovito prekida noću, to potencijalno može imati posredni učinak tijekom dana, što nije idealno za bilo koga. Psihologinja i stručnjakinja za spavanje dr. Alexa Kane tvrdi da postoje koraci koje možete poduzeti da biste lakše odredili problem. Ona je predložila da zanemarite vrijeme kada se budite, čak i ako se čini kao da je to točno prema satu, jer je problem vjerojatno negdje drugdje.

“U jednom trenutku možda ste imali razlog da se probudite u to vrijeme, možda kao odgovor na apneju za vrijeme spavanja ili bebin plač. Vaše tijelo je možda postalo uvjetovano na to”, objasnila je. Buđenje noću samo po sebi nije problem, ali buđenje i ostajanje budnim može biti. Dr. Kane je objasnila da prava briga dolazi kada vas ti pozivi za buđenje drže budnima dok ptice ne zacvrkuću.

Kasnonoćna buđenja mogu biti uzrokovana nizom različitih čimbenika, poput poremećaja spavanja ili privremene smetnje. Vrlo čest uzrok može jednostavno biti ljudska priroda. Dok spavate, vaše tijelo još uvijek naporno radi na razgradnji onoga što ste pojeli i popili taj dan. Zato je prirodno povremeno se probuditi s potrebom za odlaskom na toalet, ali to može biti znak nokturije kada postane prečesta. Hormonske promjene mogu uzrokovati nokturiju i signalizirati probleme s prostatom i mokraćnim mjehurom.

To jednostavno može biti zato što pijete previše tekućine neposredno prije spavanja, ali ako ste zabrinuti, onda razgovarajte s liječnikom. Gdje spavate također može biti uzrok problema, što bi moglo biti malo teže riješiti. Možda je to sirena kola hitne pomoći, susjedov radio koji svira u susjednoj kući ili dosadna ulična rasvjeta koja svijetli na vašoj strani kreveta. Ovi vanjski poremećaji spavanja mogu uzrokovati da se probudite usred noći, ali veća je vjerojatnost da će se to dogoditi u ranim jutarnjim satima, dok izlazite iz REM faze sna.

U igri bi mogla biti neka vrsta mentalnog problema koji utječe na kvalitetu vašeg sna. Nije neuobičajeno da nas vlastiti um drži budnima. Posebno stresan dan može dovesti do nametljivih misli usred noći i one možda dolaze kao noćna mora koja vas uzdrma. Anksioznost također može otežati spavanje tijekom noći. Ako se zamarate onim što se dogodilo ranije tog dana ili neprestano razmišljate o popisu obaveza koje vas čekaju ujutro, to bi moglo uzrokovati vaše buđenje noću.

Slično tome, uobičajeno je da ljudi s depresijom imaju loše obrasce spavanja, što može dovesti do prekomjernog spavanja i osjećaja pospanosti tijekom dana. Možda čak imate neliječeni poremećaj spavanja koji se razvio, poput nesanice ili apneje za vrijeme spavanja.

Ako mislite da bi to mogao biti slučaj, razgovarajte s liječnikom da biste razgovarali o testiranju i svim mogućim sljedećim koracima. Sljedeći put kad se probudite u ranim satima, dajte si 15 do 20 minuta da ponovno utonete u san jer se to može dogoditi prirodno. Ako ste budni duže od toga, najbolje je ustati iz kreveta, savjetovala je dr. Kane, prenosi Novi.

