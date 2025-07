Ovo je pet jasnih znakova da muškarac ne želi ozbiljnu vezu

Mnoge žene ignorišu znakove da muškarac zapravo ne želi vezu. Ubjeđuju sebe da će se on predomisliti ako mu pokažu dovoljno ljubavi. Nažalost, to rijetko kad uspije. Ako ignorišeš znakove, samo ćeš gubiti vrijeme.

Evo pet tipičnih ponašanja muškaraca koji se pretvaraju da žele vezu – ali zapravo ne žele:

1. Nestaje bez objašnjenja

Ako nestaje, ne odgovara na poruke i pozive ili stalno pronalazi izgovore da se ne vidi s tobom, to je jasan znak da ne želi da bude sa tobom.

– Jedna klijentkinja počela je da se viđa s prijateljem iz prošlosti. Govorio joj je kako bi, da želi vezu, izabrao baš nju. Ona je povjerovala u to, jer je željela vezu. Ipak, on je stalno odlagao susrete, pravdao se obavezama u centru za odvikavanje, iako joj je prethodno obećao da će doći. Kada bi i došao, samo bi se prepustio da ga njeguje, a zauzvrat nije davao ništa. Iako je duboko u sebi znala da od veze nema ništa, nije željela da prihvati istinu. Mislila je da će se on predomisliti ako dovoljno istraje. Tek kad je emotivno pukla i kada joj je on konačno iskreno rekao da ne želi vezu, shvatila je da gubi vrijeme. Otišla je, bilo joj je teško, ali je uspjela. Danas je sretna i udaje se u oktobru – ispričala je Mici Bokmen, savjetnik i životni trener za Your Tango.

2. Uvijek želi da ostanete kod kuće

Muškarac koji zaista želi vezu želi i da pokaže svijetu svoju partnericu. Ponosan je što je sa ženom koju voli. Ali ako u posljednje vrijeme stalno želi samo da ostanete kod kuće, da gledate film, jedete i spavate, moguće je da želi koristi odnosa bez pravog odnosa.

Zatvorenost u kući mu omogućava da ima tvoju blizinu i pažnju, bez obaveze. Ako ne želi da te upozna s prijateljima, porodicom ili te vodi negdje, to je znak da nije ozbiljan. Naravno, treba razlikovati povremenu potrebu za mirom od dosljednog izbjegavanja bliskosti sa tvojim svijetom.

3. Čini da se osjećaš nesigurno

Često ignorišemo crvene zastavice kada se zaljubimo. Kada osjetiš da se distancira, umjesto da se povučeš, ti se trudiš još više, budeš pažljivija, dostupnija, pružaš više bliskosti, u nadi da će se predomisliti.

– Kada mi je bivši muž rekao da želi razvod, ja sam se trudila da budem ‘savršena supruga’. Dotjerivala sam se za njega, spremala mu omiljena jela. On je rekao da ne želi brak, ali ja nisam željela da vjerujem. Mislila sam da će ostati ako mu pokažem koliko ga volim. Nije ostao – jedno je od iskustava koja je podijelila Bokmen.

Ako ti neko uliva nesigurnost i tjera te da sumnjaš u sebe, to nije osoba koja želi pravu vezu.

4. Nisi mu prioritet

Budi iskrena, da li ti njega stavljaš ispred prijatelja, porodice, posla, pa čak i psa? Vjerovatno da. Ali da li on isto to radi za tebe?

U zdravoj vezi, partneri jedno drugo stavljaju visoko na listi prioriteta. Ako tvoj muškarac stalno bira sport, posao, prijatelje, hobije umjesto vremena s tobom, to je znak da ti nisi važna koliko bi trebalo da budeš.

Možda to ne znači da te ne voli, ali pokazuje manjak posvećenosti. Ljudi koji zaista žele vezu, ponašaju se u skladu s tim.

5. Otvoreno ti kaže da ne želi vezu

Da li ti je više puta rekao da ne želi ozbiljnu vezu, ali i dalje dolazi kod tebe, provodi vrijeme s tobom i pušta te da brineš o njemu?

Ako jeste, i ako ti to tumačiš kao “duboko u sebi želi vezu, samo se boji”, varaš samu sebe.

Ako ti neko kaže da ne želi vezu, vjeruj mu. Nijedna količina ljubavi to neće promijeniti. Nije stvar u tome da ti nisi dovoljno dobra, već jednostavno nije zainteresovan za vezu. I to je istina koju moraš prihvatiti, koliko god bila bolna.

Ako nestaje, ne pokazuje da si mu važna, čini da se osjećaš loše, želi samo da ostajete kod kuće i još ti jasno kaže da ne želi vezu, to su znakovi koje ne smiješ ignorisati.

Znamo da je teško otići. Plašiš se da će te boljeti, da ćeš ostati sama. Ali ako ostaneš s njim, bit ćeš usamljena zauvijek. Udalji se dok još možeš. Prava ljubav čeka tamo gdje si zaista poštovana, ne tamo gdje te neko zadržava iz sebičnih razloga, prenosi Superžena.

