Ostvarenje snova: Nove prilike se otvaraju u julu 2025. godine, ovi znaci dobijaju vjetar u leđa

Jul je zvanično otvorio sezonu retrogradnih kretanja – planete Jupiter, Saturn, Uran, Neptun i Pluton redom počinju da se kreću unazad.

Ovo nije neuobičajeno: ova nebeska tijela svake godine provedu četiri do pet mjeseci u retrogradnom hodu. Međutim, 2025. donosi nešto posebno: naime, prvi put od ranih 1700-ih, Saturn i Neptun udružuju snage u vatrenom znaku Ovna. I ne samo to: obe planete će tokom leta biti retrogradne u Ovnu, a potom se na jesen vratiti u Ribe.

Planeta Saturn i planeta Neptun čine astrološki ,,čudni par”. Strogi Saturn čuvar je granica u Sunčevom sistemu te nas navodi da poštujemo rokove, budemo odgovorni i sazrevamo. Njegov poznati ,,povratak” oko 29. godine života simbolično nas uvodi u zrelo doba.

S druge strane, duhovni i apstraktni Neptun vlada iluzijama i podsviješću: ova planeta nas uvodi u stanja sanjarenja, meditacije i unutrašnjih vizija.

Kako da ovu kosmičku kombinaciju pretočimo u lični uspjeh?

Ključ je u tome da snovima (Neptun) damo strukturu i disciplinu (Saturn). Dok su retrogradne, imamo priliku da radimo u tišini i da postavimo temelje za ono što želimo da stvorimo. Neptun je krenuo retrogradno u Ovnu 4. jula, a 22. oktobra prelazi u Ribe, gdje ostaje do 10. decembra. Saturn kreće retrogradno 13. jula u Ovnu, a od 1. septembra boravi u Ribama sve do 27. novembra.

Ovan, kao prvi znak Zodijaka, simbolizuje početke. Ribe, posljednji znak, govore o završecima i prelazima. Planete u Ovnu nas guraju naprijed, dok nas Ribe povlače u refleksiju i maglu. Vatreni Ovan može izazvati borbu i dominaciju, dok Ribe donose empatiju, ali i konfuziju, iluzije i osećaj žrtvovanja.

Dobrodošli u godinu kontrasta

2025. bi mogla delovati kao period potpune neizvesnosti. Ako se osjećate izgubljeno – niste jedini. Ima toliko važnih stvari za koje se vredi boriti, ali vreme kao da beži. Takav osjećaj može se ponavljati sve do februara 2026, kada se planeta Saturn i planeta Neptun vraćaju u Ovan na duži period – Neptun od 26. januara 2026. do 23. marta 2039, a Saturn od 13. februara 2026. do 12. aprila 2028.

San uz strukturu – to je magični recept

Ne morate čekati do 2026. da biste preuzeli kontrolu. Iako ćemo možda imati osećaj da stojimo između dva svijeta, možemo iskoristiti ovaj period za prizemljenje. Sanjajte veliko, ali izgradite temelje. Napravite vision board – ali i Eksel tabelu. Meditirajte, ali postavite i rokove. Upravo u tom spoju duhovnog i praktičnog nastaje prostor za stvarnu magiju.

Svaka retrogradna faza nas podseća da procesi zahtevaju vreme. Nekad je pauza upravo ono što nam je potrebno – trenutak da se osvrnemo, preispitamo i prilagodimo. Možda niste izgubljeni, već se samo preusmeravate ka nečemu autentičnijem.

Iskoristite ovaj rijedak astrološki trenutak

Planeta Saturn i planeta Neptun sreću se u istom znaku jednom u 36 godina. Posljednji put to se dogodilo 1989. godine – iste one kada je rođena Tejlor Svift. Baš poput ove Strijelkinje, i mi možemo spojiti empatiju Neptuna i ambiciju Saturna kako bismo ostvarili najdublje i najsmjelije ciljeve, ističe Elle.

