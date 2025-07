Tarot horoskop za kolovoz/avgust 2025.: Ovnovi preuzimaju kontrolu nad sudbinom, Rakovima stiže proslava i priznanje!

Lavovi, kolovoz/avgust vam donosi brzinu, proboj i jasnoću. Vitez Mačeva predstavlja moć odlučne akcije – nećete čekati, nećete analizirati predugo, već ćete krenuti. Ako čekate vijesti, pozive ili prilike, dočekat ćete ih s osmijehom. U ljubavi, osjećaji mogu doći snažno i iznenada – zaljubljenost se može dogoditi na prvi pogled. Za Jarce je kolovoz/avgust mjesec prijelaza – ne nužno dramatičnog, ali dubokog i važnog. Šestica Mačeva simbolizira napuštanje napornih situacija, isplovljavanje iz oluje prema tišini i jasnoći. Možda nećete odmah znati kamo idete, ali osjetit ćete da se nešto u vama mijenja – i ta promjena je iscjeljujuća. Važno je da ne pokušavate zadržati ono što vas emocionalno iscrpljuje. Financije se stabiliziraju, ali uz uvjet da budete praktični i racionalni.

Ovan

Tarot karta: Car

U kolovozu/avgustu 2025., Ovnovi ulaze u razdoblje u kojem logika, samokontrola i unutarnji autoritet preuzimaju glavnu ulogu. Karta Cara donosi atmosferu stabilnosti, odlučnosti i snažnog usmjerenja – poziva vas da stavite razum ispred emocija, ali ne kako biste ih potisnuli, već kako biste njima mudro upravljali.

Možda će se u vašem životu pojaviti stariji muškarac – figura učitelja ili autoriteta – koji će vam pomoći shvatiti snagu discipline i važnost pravila, čak i kad ona ograničavaju vašu spontanost.

Ovo je mjesec u kojem se nećete prepustiti impulsima, već ćete hladne glave krenuti prema ciljevima. Ako zadržite fokus i čvrstoću, možete ostvariti ono što drugi samo zamišljaju.

Ljubavni odnosi mogli bi se razvijati sporije, osobito ako se radi o vezi s osobom koja ima više životnog iskustva od vas. No, ako ustrajete, odnos može postati izvor velike stabilnosti i nadahnuća.

Financijski uspjeh dolazi kroz red, strategiju i pažljivo upravljanje resursima. Poštujte ono što imate i ne trošite energiju na ono što nedostaje – jer kada zavladate sobom, svijet vam otvara vrata.

Bik

Tarot karta: As štapova

Za Bikove kolovoz/avgust donosi svježu energiju, nalet kreativnosti i mogućnost započinjanja nečeg potpuno novog. As Štapova simbolizira rađanje ideje, uzbuđenje početka i vatreni impuls koji vas pokreće prema ispunjenju onoga što vas istinski nadahnjuje. Sve će vam se činiti lakše, vedrije i dostupnije – i to s razlogom. U vama se budi nova životna snaga.

Bilo da je riječ o karijeri, projektima ili odnosima, osjećat ćete da imate vjetar u leđa. Ljubavni život može procvjetati – za neke to znači novi susret, a za druge obnovu strasti unutar postojeće veze.

Nešto što je dosad bilo zaboravljeno ili zanemareno sada može ponovno zaživjeti.

U financijama se otvara prostor za rast – moguće su dodatne zarade, vrijedni darovi ili nova poslovna prilika. Ključno je da ne stojite na mjestu.

Slijedite svoju unutarnju iskru, jer upravo sada imate snagu pokrenuti promjene koje će trajati.

Blizanci

Tarot karta: Kraljica štapova

Kolovoz/avgust Blizancima donosi odlučnost, unutarnju snagu i magnetičnu energiju kojom privlače pažnju i prilike. Kraljica Štapova simbolizira zrelu, neovisnu energiju koja zna što želi i ne boji se to tražiti. Bilo da se radi o poslovnom projektu, osobnom razvoju ili međuljudskim odnosima – sve što dotaknete ima potencijal da procvjeta.

Ovo je vrijeme kada zračite karizmom i samopouzdanjem, ali pazite da ne izgubite kontakt s onima koji vam žele dobro. Moguće je da vam bliska žena – prijateljica ili član obitelji – pruži savjet koji će vam pomoći da dođete do važnog uvida.

U ljubavi vas prati vedrina i optimizam. Ako ste sami, ljubav bi mogla doći upravo kroz društvene kontakte.

Ako ste u vezi, ovo je vrijeme za jačanje povjerenja i dublje povezivanje.

Financije su stabilne, ali važno je da izbjegavate impulzivne troškove – ono što vam zaista treba već imate. Uživajte u sigurnosti, ali ne zaboravite čemu sve to vodi.

Rak

Tarot karta: Četvorka štapova

Za Rakove kolovoz/avgust je mjesec slavlja, završetaka i novih početaka. Četvorka Štapova ukazuje na to da ćete se osjećati priznato i cijenjeno, a vaše dosadašnje zalaganje dobit će potvrdu i podršku okoline.

U fokusu su događaji koji simboliziraju prijelaz – selidbe, proslave, važni obiteljski trenuci. Osjećat ćete kako se energija u vašem životu stabilizira, a odnosi produbljuju.

Ovo je razdoblje u kojem možete izgraditi temelje za trajnu emocionalnu sigurnost. Ljubavni odnosi prelaze na višu razinu – brak, zajednički život ili važna odluka koja unosi sklad.

Financije su u usponu, ali plod su vašeg dosadašnjeg rada i odgovornosti. Nema mjesta za samozadovoljstvo – iako vam je sada lijepo, nemojte zaboraviti da ste još uvijek na putu.

Snaga vaše budućnosti leži u djelima sadašnjosti.

Lav

Tarot karta: Vitez mačeva

Kolovoz/avgust za Lavove donosi brzinu, proboj i jasnoću. Vitez Mačeva predstavlja moć odlučne akcije – nećete čekati, nećete analizirati predugo, već ćete krenuti. Osjećat ćete val energije i mentalne oštrine koji vas tjera naprijed. Bit ćete u pokretu – fizički, emocionalno ili profesionalno.

Oni koji čekaju vijesti, pozive ili prilike, dočekat će ih s osmijehom. U ljubavi, osjećaji mogu doći snažno i iznenada – zaljubljenost se može dogoditi na prvi pogled.

Ako ste već u vezi, dinamika odnosa se ubrzava, donoseći uzbuđenje i nova iskustva.

Financijski, kolovoz nosi mogućnost neplaniranog dobitka – no oprez: nemojte sve potrošiti odmah.

Uspjeh je tu, ali dolazi s odgovornošću. Promjena koja dolazi mijenja vas – iskoristite je hrabro i svjesno.

Djevica

Tarot karta: Devetka pentakla

Djevice u kolovozu/avgustu ulaze u fazu zrelosti, obilja i tihe radosti. Devetka Pentakla označava da plodovi vašeg rada počinju dolaziti na naplatu – ne samo u financijskom smislu, već i kao unutarnji osjećaj zadovoljstva i stabilnosti. Osjećat ćete mir i ponos jer ste mnogo toga ostvarili sami, bez oslanjanja na druge.

Ovo je idealan trenutak da se posvetite sebi – svojim interesima, svom prostoru, vlastitom blagostanju. Ljubavni život donosi dublju intimnost.

Ako ste sami, moguć je susret s osobom koja u sebi nosi stabilnost i duhovnu dubinu.

Financijska slika je vrlo pozitivna, ali zapamtite: bogatstvo nije samo novac.

Pogledajte širu sliku – zdravlje, odnosi, mir. Sve to čini vašu pravu imovinu. Dijeljenjem onoga što imate otvarate vrata još većem obilju.

Vaga

Tarot karta: Trojka pehara

Kolovoz/avgust 2025. za Vage donosi emocionalno buđenje, radost ponovnog povezivanja i osjećaj pripadnosti. Trojka Pehara simbolizira prijateljstvo, zajedništvo i pozitivna okupljanja – i upravo će kroz te oblike bliskosti Vage pronaći unutarnje ispunjenje.

Ovo je vrijeme kada se može obnoviti odnos s osobom iz prošlosti, ali s novom sviješću i emocionalnom zrelošću. No čak i ako se ne radi o ljubavi, bit ćete okruženi ljudima koji vas vole i prihvaćaju – i to će vas hraniti.

U ljubavi, ovo je mjesec lagane, nježne energije – bez dramatičnih preokreta, ali s puno smijeha, podrške i iskrene bliskosti.

Financijski, osjećat ćete kako sve dolazi na svoje mjesto, iako se nećete vezivati uz brojke, već uz osjećaj obilja i lakoće. Sve što dijelite – bilo emocije, znanje ili konkretna pomoć – vraća vam se višestruko.

Oslonite se na zajednicu, vjerujte životu i slavite ono što jeste – jer ovaj mjesec vam život daruje radost kroz druge ljude.

Škorpion

Tarot karta: Umjerenost

Za Škorpione kolovoz/avgust donosi dublje poravnanje između unutarnjih i vanjskih svjetova. Karta Umjerenosti poziva vas na balans – ne samo između obveza i odmora, već između prošlosti i budućnosti, srca i razuma.

Osjetit ćete potrebu da se povučete iz vanjske buke i sagledate vlastite obrasce ponašanja. Neki će se možda suočiti s vlastitim ovisnostima – o osobama, navikama ili idealima – i započeti proces transformacije.

U ljubavi, bit ćete pozvani da oprostite sebi i drugima. Možda ćete shvatiti da ste predugo nosili krivnju ili tugu iz prošlosti, a sada je vrijeme da to otpustite. U postojećim vezama, dublje razumijevanje i međusobno prihvaćanje otvaraju vrata novoj kvaliteti odnosa.

Financije će biti stabilne ako se ne prepustite eksternim pritiscima. Ako vjerujete svojoj unutarnjoj vrijednosti, i vanjski svijet će je prepoznati.

Ovaj mjesec traži ravnotežu – ne žurite, već svjesno miješajte ono što vas čini potpunima.

Strijelac

Tarot karta: As mačeva

Strijelci ulaze u kolovoz/avgust s kristalno jasnim uvidima. As Mačeva donosi mentalnu jasnoću, proboj i moć odlučivanja. Mnogima od vas donijet će se situacija u kojoj ćete morati povući rez – odlučiti nešto što ste dugo odgađali, izgovoriti istinu koju ste prešućivali ili napustiti ono što vam više ne služi.

Ova karta traži hrabrost, ali ne zbog sukoba, već zbog jasnoće.

U ljubavi, to može značiti kraj zavaravanja – vlastitog ili tuđeg. Ako veza više ne funkcionira, bolje je to priznati nego se zadržavati u lažnoj sigurnosti. No ako postoji potencijal, upravo sada se može raščistiti prostor za novi početak.

Financijski, ova karta poziva na racionalnost i granice – ne ulazite u dugove, ne posuđujte bez promišljanja. Budite precizni u komunikaciji i financijskim odlukama.

Kolovoz/avgust za vas donosi moćno pročišćenje – i kad to napravite, pred vama se otvara potpuno nova mentalna sloboda.

Jarac

Tarot karta: Šestica mačeva

Za Jarce je kolovoz/avgust mjesec prijelaza – ne nužno dramatičnog, ali dubokog i važnog. Šestica Mačeva simbolizira napuštanje napornih situacija, isplovljavanje iz oluje prema tišini i jasnoći.

Možda nećete odmah znati kamo idete, ali osjetit ćete da se nešto u vama mijenja – i ta promjena je iscjeljujuća.

Važno je da ne pokušavate zadržati ono što vas emocionalno iscrpljuje. U odnosima, ovo može značiti zajednički bijeg – od problema, rutine ili stare dinamike – kako biste ponovno pronašli prostor jedno za drugo.

Ako ste sami, moguće je da vam upravo fizičko putovanje (ili mentalno udaljavanje od starih obrazaca) otvori prostor za novi susret. Financije se stabiliziraju, ali uz uvjet da budete praktični i racionalni.

Ovo nije vrijeme za rizik, već za svjesno upravljanje resursima. Sve što sada napustite – ostavljate za sobom kako biste napokon mogli mirno disati.

Vodenjak

Tarot karta: Četvorka štapova

Kolovoz/avgust Vodenjacima donosi radost, priznanje i osjećaj da ste „na pravom mjestu“. Karta Četvorke Štapova poziva vas da slavite – sebe, odnose koje ste izgradili pa čak i male pobjede koje ste dosad zanemarivali.

Osjećat ćete se emocionalno ispunjenije nego inače, a važni događaji – poput okupljanja, proslava ili preseljenja – mogu označiti novu fazu vašeg života.

Ljubav dolazi s osjećajem sigurnosti – bilo kroz stabilnu vezu koja ulazi u ozbiljniju fazu, bilo kroz novi susret koji odmah odiše povjerenjem i potencijalom.

Financijski se osjećate sigurnije, ali znate da ta sigurnost dolazi od vašeg truda, a ne puke sreće. Iskoristite to razdoblje da osnažite temelje svega što vam je važno – obitelj, dom, posao, ljubav.

U ovom mjesecu osjećat ćete se kao kod kuće – i u sebi i u svijetu.

Ribe

Tarot karta: Obješeni

Ribe u kolovozu/avgustu ulaze u razdoblje promjene pogleda, dubokih uvida i privremenih zastoja. Obješeni simbolizira trenutke kada ne možemo i ne trebamo djelovati – jer rast dolazi iznutra.

Osjećat ćete se kao da ste „između dva svijeta“, ali to je samo zato što staro više ne rezonira, a novo još nije stiglo.

U ljubavi, mogli biste osjetiti potrebu da se povučete i promotrite odnos iz nove perspektive. Možda ćete se suočiti s idealima koji vas sputavaju – idejom o ljubavi koju nosite godinama, ali koja vam više ne služi.

Ako ste sami, otpustite ideju da sreća dolazi isključivo kroz romantično partnerstvo.

Financijski, iako može biti izazovno, sada je ključno davati. Dijelite ono što imate, jer upravo to aktivira energiju primanja. Budite strpljivi, oslonite se na unutarnji glas – i znajte da vas ova tišina vodi prema dubokoj transformaciji, piše atma.

