Horoskop za sezonu Lava 2025.: Ko će zablistati, a ko će se suočiti s izazovima sudbine?

Nakon razdoblja dubokih osjećaja i nježnosti koje je obilježilo sezonu Raka, nebo sada ulazi u potpuno drugačiju dimenziju – onu vatrenu, strastvenu i kreativnu kojom upravlja znak Lava. Dok Sunce ponovno preuzima vladavinu nad zodijakom, ono nas poziva da zasjajimo u punom sjaju, izražavajući sebe s punim srcem, bez straha i bez zadrške. Ovo je vrijeme kada svatko od nas može kročiti u centar vlastite pozornice i dopustiti svom unutarnjem svjetlu da osvijetli sve oko sebe.

Lav simbolizira izražavanje identiteta, kreativnosti i radosti. To nije sezona tišine – to je sezona grmljavine, boja, pokreta i samopouzdanja koje dolazi iznutra. Iako može djelovati teatralno, prava snaga Lava nije u dramatičnim nastupima, već u iskrenoj, autentičnoj prisutnosti. To je trenutak kada se u nama pali iskra koja nas podsjeća da je radost sveta, da je strast put iscjeljenja, a ljubav – ona prema sebi i drugima – izvor životne snage.

Kroz ovu sezonu, energije nas pozivaju da budemo ono što jesmo, bez potrebe da udovoljavamo drugima. Umjesto da tražimo potvrdu izvana, sada imamo priliku osloniti se na unutarnji kompas – srce. Postavljamo si ključna pitanja: Što me oživljava? Što trebam izraziti da bih se osjećao cjelovito? Na što se želim usmjeriti sa svom svojom strašću i snagom?

Lav također vlada unutarnjim djetetom – onim dijelom nas koji se zna igrati, koji sanja bez ograničenja i koji se usuđuje biti ranjiv. To dijete u nama zna kako se povezati s trenutkom, kako pronaći čaroliju u svakodnevici i kako ljubav pretvoriti u igru.

Sezona Lava 2025. donosi brojne astrološke izazove i darove. Sunce ulazi u Lava 22.7., otvarajući razdoblje u kojem će se pojačati energija izražavanja, kreativnosti i osobnog sjaja. Međutim, već na početku sezone, između 22. i 29.7., Sunce formira izazovan aspekt s Plutonom, donoseći susret sa sjenama koje nas sprječavaju da u potpunosti zračimo svoju unutarnju svjetlost. Ovaj trenutak je poziv na transformaciju – na suočavanje s vlastitim ograničenjima i oslobađanje od njih.

Retrogradni Merkur, koji traje od 17.7. do 11.8., dodatno produbljuje ovu introspektivnu atmosferu. On nas potiče da se povežemo sa srcem na dubljoj razini, da razmislimo o tome što doista želimo, ne što nam je nametnuto. Ovaj proces kulminira 24.7. kada se na nebu pojavljuje snažan mlad Mjesec u znaku Lava. Taj lunarni trenutak otvara vrata za postavljanje novih namjera koje će nas voditi u narednim godinama.

9.8. događa se pun Mjesec u Vodenjaku – suprotnom znaku Lava – koji nas podsjeća da se osobni sjaj ne događa u izolaciji. Poziva nas da pogledamo svoju ulogu u zajednici, da razmotrimo kako naša autentičnost doprinosi kolektivu i koje vrijednosti možemo graditi zajedno.

Uz retrogradni Merkur, retrogradni su i Saturn, Neptun i Pluton, stvarajući atmosferu u kojoj se prošlost i budućnost isprepliću. S jedne strane, prisiljeni smo suočiti se sa starim obrascima, a s druge strane, potaknuti smo da sanjamo drukčiju budućnost. Sekstil Saturna i Urana, koji traje cijelu sezonu, simbolizira mogućnost povezivanja tradicije s napretkom, stabilnosti s inovacijom.

Sezona donosi i napetosti u odnosima. Venera i Mars se susreću u napetom aspektu 23.7., što može donijeti sukobe, ali i duboka razjašnjenja u ljubavi i partnerstvima. Između 30.7. i 9. 8. mnogi će osjećati emocionalni pritisak, ali upravo tada dolazi i nebeski lijek – Veliki vodeni trigon koji se formira od 6. do 19.8.. Aktivacija u znakovima Raka, Škorpiona i Riba donosi suosjećanje, emocionalnu dubinu i priliku za duhovnu povezanost.

Osobito je značajna konjunkcija Venere i Jupitera između 6. i 17.8., koja donosi eksploziju ljubavne i kreativne energije. Ovo je jedno od najsretnijih razdoblja za ljubav u cijeloj godini, ali i vrijeme kada možemo otvoriti srce za nove početke, dublje razumijevanje i širenje osobne vizije.

U nastavku pogledajte kako ova sezona utječe na svaki horoskopski znak.

OVAN

Za Ovnove, sezona Lava donosi eksploziju kreativnosti i potrebu za izražavanjem. Bit ćete pozvani da se povežete s vlastitim unutarnjim djetetom, s radošću, razigranošću i stvaranjem koje dolazi iz srca. Ovo je vrijeme kada vaša prisutnost postaje magnetična – ali ne zbog toga što se trudite biti u središtu pozornosti, već zato što zračite autentičnošću.

Vaš vladar, Mars prelazi u znak Vage 6.8., aktivirajući polje odnosa. Očekuju vas izazovi u bliskim vezama, gdje će biti potrebno preispitati ravnotežu davanja i primanja, kao i komunikaciju u partnerstvu. Do polovine mjeseca, napetost može narasti, no ona je tu kako bi razjasnila što je uistinu vrijedno vašeg truda.

Retrogradni Merkur, koji zahvaća vaš sektor ljubavi i kreativnosti, može donijeti bivše partnere ili prijatelje natrag u vaš život. To ne mora nužno značiti obnovu odnosa, ali donosi priliku za zatvaranje nedovršenih poglavlja.

Iskoristite Mlad Mjesec 24.7. kako biste postavili nove osobne ciljeve povezane s radošću i zadovoljstvom.

BIK

Bikovi, sezona Lava vas poziva na povratak sebi kroz mir, udobnost i unutarnje sidrenje. Emocionalna sigurnost, dom i obitelj postaju vaša glavna zona fokusa. Sada je važno da stvorite okruženje koje vas osnažuje i podsjeća na to tko ste u svojoj srži.

Početak kolovoza/avgusta donosi dinamičnost, ali i obaveze koje mogu biti iscrpljujuće. Prva polovica mjeseca općenito zahtijeva jasnoću, granice i ravnotežu između rada i odmora.

Venera, vaš vladar, sudjeluje u snažnim karmičkim aspektima tijekom srpnja/jula i kolovoza/avgusta. To može donijeti sudbinske susrete, poslovne ponude ili nove početke. Konjunkcija Venere i Jupitera oko 11.8. otvara vrata velikim prilikama koje mogu imati dugoročne posljedice.

Retrogradni Merkur osvjetljava područje doma i obitelji. To može značiti promjene u kućanstvu, preseljenje, obiteljske rasprave ili potrebu da redefinirate što za vas znači dom. Mlad Mjesec 24.7. idealno je vrijeme za donošenje odluka koje se tiču vašeg emocionalnog temelja.

BLIZANCI

Za Blizance, sezona Lava donosi intenzivnu potrebu za izražavanjem kroz komunikaciju. Bit ćete inspirirani dijeliti svoje misli, pisati, govoriti ili se povezivati s ljudima koji vas intelektualno potiču.

Mars u prvim danima mjeseca avgusta/kolovoza aktivira vašu zonu ljubavi, romantike i kreativnog izražavanja. Očekujte razigrane trenutke, ali i neka važna pitanja o tome što vas uistinu ispunjava. Do polovine mjeseca otvaraju se vrata novim iskustvima – posebno u ljubavi.

Retrogradni Merkur aktivira vaš sektor komunikacije, što može donijeti nesporazume, ali i šansu za razjašnjavanje starih poruka ili ponovno čitanje onoga što ste prije napisali. Povedite više računa o riječima koje koristite.

Pun Mjesec 9.8. može vam donijeti iznenadne uvide, posebno vezane za obrazovanje, putovanja ili filozofske uvide. Važno je ostati otvoren novim načinima razmišljanja i učenju.

RAK

Rakovi, nakon što ste u sezoni Raka prošli kroz valove introspekcije i emocionalne obnove, sada ulazite u fazu u kojoj se traži da stabilizirate osjećaj vlastite vrijednosti. Lav aktivira vaše područje samopouzdanja, imovine i osobnih resursa. Ovo je idealno vrijeme da preispitate koliko ulažete u sebe – ne samo financijski, već i energetski i emotivno.

Mars će 6.8. ući u vaš sektor doma i obitelji, što može donijeti napetosti, ali i poticaj za rješavanje obiteljskih pitanja ili unaprjeđenje kućnog okruženja. Pronađite načine da očistite prostor oko sebe – ne samo fizički, već i energetski.

Retrogradni Merkur ulazi u sektor novca i vrijednosti. To može dovesti do iznenadnih troškova, nesporazuma oko financija ili potrebe da redefinirate svoje prioritete.

Ovo je prilika da sagledate što vam zaista donosi osjećaj ispunjenosti. Mlad Mjesec 24.7. sjajno je vrijeme za donošenje novih odluka vezanih uz samopoštovanje i osobnu stabilnost.

LAV

Lavovi, dobrodošli u svoj astrološki trenutak godine! Sunce u vašem znaku vas snažno podržava da se vratite sebi i obnovite svoj identitet. Ovo nije vrijeme da se skrivamo – već da istupimo, jasno izrazimo tko smo i prigrlimo sve ono što nas čini posebnima.

Do kraja mjeseca srpnja/jula osjećat ćete snažne transformacijske sile. Pluton vas potiče na duboko unutarnje čišćenje – kako emocionalno, tako i fizički. Ovo je savršeno vrijeme za novi početak. Mlad Mjesec 24.7. je izravno u vašem znaku, donoseći priliku da postavite vizije za budućnost – i osobnu i profesionalnu.

Retrogradni Merkur prolazi kroz vašu zonu identiteta, što može potaknuti introspektivne misli o tome tko ste postali i tko želite biti. Također možete osjetiti potrebu za promjenom izgleda, stila, načina komunikacije – sve kako biste se više uskladili s onim što vam sada najviše odgovara.

Ovo je idealan trenutak za osvježavanje osobne slike, ali iznutra prema van.

DJEVICA

Za Djevice, sezona Lava predstavlja vrijeme povlačenja i sabiranja energije. Dok se svi drugi možda okreću reflektorima, vi pronalazite snagu u sjeni. Vaša intuicija jača, a potreba za samoćom i duhovnim razmatranjem postaje izraženija.

Mars ulazi u vašu financijsku zonu 6.8., što potiče potrebu za većom stabilnošću. Moguće su i određene odluke koje se tiču zajedničkih resursa, ulaganja ili financijskih granica u partnerskom odnosu. Budite jasni i precizni u dogovorima.

Retrogradni Merkur osvjetljava vašu podsvijest, prošle događaje i emocije koje nisu bile do kraja obrađene. Ovo je vrijeme za duboki odmor, introspektivne rituale, duhovne prakse i brigu o sebi. Ako osjećate potrebu da se povučete – poslušajte je.

Mlad Mjesec 24.7. može donijeti jasnoću kroz snove, meditaciju ili tihe uvide koji će se tek kasnije pokazati kao ključni.

VAGA

Vage, sezona Lava vas poziva u svijet kolektivnih vizija, timskih ideja i prijateljskih krugova. Vaša inspiracija dolazi iz zajedništva, razmjene i suradnje. Vrijeme je da se zapitate: s kim želim graditi budućnost?

Mars ulazi u vaš znak 6.8., što vam donosi obnovu energije, inicijativu i hrabrost. Ovo je savršen trenutak za pokretanje osobnih projekata, izražavanje volje i donošenje važnih odluka. No do polovice kolovoza/avgusta mogli biste osjetiti i određene konflikte s autoritetima ili bliskim osobama – zato budite diplomatski, ali jasni.

Retrogradni Merkur ulazi u sektor društvenih veza, prijateljstava i ciljeva. Stari prijatelji se mogu ponovno pojaviti, ali i stari planovi koje ste možda nekoć zaboravili. Vrijeme je za reviziju – što vas još motivira, a što je vrijeme pustiti?

Mlad Mjesec 24.7. može vam pomoći da postavite novu viziju kolektivnog doprinosa.

ŠKORPION

Škorpioni, sezona Lava donosi snažan fokus na vašu karijeru, javni ugled i postignuća. Ovo je vrijeme kada se traži da preuzmete odgovornost, ali i da pronađete novu svrhu u onome što radite. Više nego ikada, važno je da djelujete iz vlastitih uvjerenja, a ne zbog tuđih očekivanja.

Mars u Vagi od 6.8. potiče vas na povlačenje i refleksiju. Možda će vam trebati više vremena za sebe ili će vas život potaknuti na duhovne i emocionalne uvide koji traže tišinu. Ovo nije trenutak za forsiranje, već za strateško povlačenje. No zato ćete početkom jeseni ponovno doći do izražaja.

Retrogradni Merkur prolazi kroz vaš sektor profesionalnih ciljeva i reputacije. Ovo je odlična prilika da preispitate dosadašnji profesionalni smjer – je li to zaista put kojim želite nastaviti?

Promjene koje se sada dogode, iako mogu djelovati kao zastoji, dugoročno vode prema jasnoći.

STRIJELAC

Strijelci, sezona Lava donosi ekspanziju – mentalnu, emocionalnu i duhovnu. Očekujte pojačanu potrebu za istraživanjem novih ideja, za uvođenjem učenja, filozofije i širih pogleda u svoj svakodnevni život. Želja za putovanjima i duhovnim iskustvima može postati izraženija.

Mars u Vagi od 6.8. dodatno aktivira vaš društveni život. Stari prijatelji se vraćaju, nova suradnja je na vidiku, a timski rad može donijeti inspirativne rezultate. Ovo je razdoblje kada vas zajednica osnažuje i vraća vjeru u mogućnosti.

Retrogradni Merkur utječe na vaše visoko obrazovanje, putovanja i duhovni razvoj. Možda ćete revidirati planove za studij, radionicu ili inozemstvo. Otvaraju se nova pitanja o vašem sustavu vjerovanja.

Mlad Mjesec 24.7. dobar je trenutak za postavljanje duhovnih ciljeva koji će vas voditi u narednim mjesecima.

JARAC

Jarci, sezona Lava poziva vas da zaronite dublje – u odnose, intimu, vlastite strahove i mehanizme kontrole. Ovo nije razdoblje površnog djelovanja, već transformacije. Emocije koje izlaze na površinu sada traže iscjeljenje i novu jasnoću.

Mars u Vagi od 6.8. aktivira vašu profesionalnu zonu. Imate priliku zasjati, ali i donijeti važne strateške odluke. Između 6. i 17.8. može doći do trenja s nadređenima, no uz zrelost i taktičnost, iz toga može proizaći značajan napredak.

Retrogradni Merkur pokreće teme zajedničkih financija, duga, nasljedstva i energetske razmjene. Možda ćete preispitivati granice u bliskim vezama ili način na koji dijelite resurse.

Mlad Mjesec 24.7. nudi mogućnost čišćenja starih obrazaca i stvaranja zdravijih temelja za zajednički rast.

VODENJAK

Vodenjaci – Lav je vaš suprotni znak pa vas ova sezona poziva na balans između sebe i drugih. Partnerski odnosi, bilo poslovni ili privatni, postaju ogledalo vašeg osobnog razvoja. Pitanje koje se nameće jest: kako mogu ostati vjeran sebi, a istovremeno se otvoriti drugome?

Mars u Vagi od 6.8. donosi želju za novim horizontima – doslovno i metaforički. Mnogi će osjećati poriv za učenjem, putovanjem ili dubljim istraživanjem vlastitog smisla. Ovo je razdoblje koje nosi vizionarsku energiju, ali i potrebu da konkretizirate svoje ideje.

Retrogradni Merkur utječe na vaša partnerstva. Mogući su povratci bivših partnera, razgovori o redefiniranju odnosa ili čak unutarnji uvidi koji mijenjaju način na koji doživljavate intimnost.

Mlad Mjesec 24.7. pruža priliku za nov početak u odnosima, a pun Mjesec 9.8. jasno pokazuje kamo ti odnosi vode.

RIBE

Ribe, sezona Lava vam donosi fokus na svakodnevni život, zdravlje i rutinu. Ovo je vrijeme da unesete više jasnoće i rituala u svoj dan. Neka vaše svakodnevice postanu mjesta svjetlosti i prisutnosti. Neka rad bude izraz duhovne prakse.

Mars u Vagi od 6.8. aktivira vašu zonu transformacije. Možete osjetiti poriv za dubljim emocionalnim čišćenjem, ali i za ozbiljnim razgovorima s partnerima, poslovnim ili intimnim. Do polovice mjeseca avgusta/kolovoza mogu se otvoriti vrlo važna pitanja vezana uz povjerenje i ranjivost.

Retrogradni Merkur osvjetljava sektor navika, zdravlja i dnevne rutine. Možda ćete morati preispitati koliko vaša svakodnevica odražava vaše prave vrijednosti. Mlad Mjesec 24.7. idealan je trenutak da postavite novu, svjesnu rutinu koja vas podržava na svim razinama.

Vodite se srcem – i dopustite da vas ono vodi u smjeru gdje sjajite najviše, piše atma.

