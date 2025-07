Sjajno im se piše: Druga polovina 2025. donosi sreću za 5 horoskopskih znakova, ovo je njihov trenutak

Za neke je godina do sada bila teška, ali ostatak 2025. godine biće fantastičan za ovih pet horoskopskih znakova.

Dosad je ova godina donijela veliki lični stres i globalne probleme koji nas sve pogađaju, a postoji nekoliko astroloških razloga zbog kojih se to dešava.

Ulazak Saturna u znak Ovna 25. maja nije bio lak tranzit. Njegova konjunkcija s Neptunom, koji je ušao u Ovna 31. marta, predstavlja zbunjujuću kombinaciju, budući da Saturn simbolizuje strukture, a Neptun ih često razlaže.

Mnoge stvari mogu postati nejasne, zbunjujuće ili potpuno nestati pod uticajem ove moćne planetarne kombinacije. Za neke, ovo može biti otrežnjujući trenutak suočavanja s ograničenjima svojih uverenja ili onoga što su smatrali stabilnim u životu.

Ovan je prvi znak zodijaka i njime vlada Mars. Astrolozi Mars nazivaju „bogom rata“ s razlogom – on simbolizuje agresiju, sukobe, pa čak i haos. Nekima se može činiti da se sve odvija prebrzo. Energija Ovna nije za svakoga, naročito ne za vodene znakove.

Neptun predstavlja ideale, a Saturn realnost. Kada se ova dva planeta sukobe, to može dovesti do konflikta vi konfuzije, kao vi do propagande, laži vi pogrešnih informacija. Ono što izgleda kao istina možda nije, a ono što izgleda nestvarno može biti istinito. Ovaj tranzit može znatno otežati razlikovanje istine od obmane.

Kvadrat Jupitera vi Saturna je još jedan izazovan tranzit. Ove godine se dešava između znakova Ovna vi Raka, dok se u 2024. godini pojavio u avgustu vi decembru u drugim znakovima. Ovaj uticaj donosi ograničenja vi može delovati kao da veslamo uzvodno. Osim što izaziva globalne poteškoće, nepovoljan je za širenje, finansijski napredak vi nove prilike.

Početak 2025. dočekali smo sa brojnim retrogradnim planetama, među kojima su Mars vi Venera — a pridružio im se i Merkur. Kada je toliko planeta retrogradno, teško je ići napred. Čak se može činiti da je sve u zastoju. Ipak, za neke znakove stvari će se popraviti. Ostatak 2025. biće izuzetno povoljan za Rakove, Ovnove, Lavove, Blizance vi Ribe!

Rak

Ostatak 2025. godine biće sjajan za vas, Raku. Jupiter je u vaš znak ušao 9. juna vi tu ostaje narednih godinu dana. Kako je Jupiter planeta sreće, rasta vi ekspanzije, vaš uspeh će rasti u svim životnim oblastima.

Jesenji pomračenja takođe idu u vašu korist. 7. septembra nas očekuje lunarna eklipsa u Ribama, koja pravi trigon s vašim Suncem. Trigoni donose harmoničnu energiju, a u vodenim znacima olakšavaju prepoznavanje vi korišćenje emocionalnih tokova u svoju korist. Solarna eklipsa 21. septembra događa se u znaku Device, koji je takođe kompatibilan sa znakom Raka.

Ovan

Saturn u vašem ličnom znaku nije najlakši tranzit, ali navikavate se, Ovne — vi ostatak 2025. godine biće sjajan! Uz Neptun u istom znaku, period može biti zbunjujuć, naročito za one rođene početkom znaka. Pre nego što je Saturn ušao u Ovna, boravio je u Ribama, odnosno u vašoj 12. kući, što je moglo da probudi mnogo negativnosti iz podsvesti.

Ali dobra vest je da se stvari menjaju! Uran ulazi u Blizance 7. jula, gde će ostati do novembra, pa se ponovo vraća 2026. godine. Kada Uran pravi sekstil sa Suncem, to često donosi iznenadne prilike vi nove načine gledanja na stvari. Budući da pravi sekstil vi s Neptunom, veća jasnoća vi kreativnost su na vidiku!

Lav

Uran u Biku već duže vreme pravi izazove za one rođene u znaku Lava. To je donelo mnogo neočekivanih promena, naročito kada je reč o finansijama i karijeri. Međutim, Uran je konačno promenio znak, ušao u Blizance 7. jula — i sada će ostatak 2025. godine za vas biti izuzetno povoljan.

Uran u Blizancima donosi promene. Lavovi, doživećete sekstil Urana sa vašim Suncem, što će doneti više prijateljstava, uključenje u grupe i ostvarenje želja i nada. Za žene, ovo može biti vrlo pozitivno i za nove romantične veze. Očekujte nove i uzbudljive prilike tokom ostatka godine!

Blizanci

Neptun i Saturn u Ribama su prouzrokovali kvadrat sa Suncem svakog Blizanca, što nije bilo lako. Ali, Blizanci, ostatak 2025. godine biće sjajan. Pre svega, ulazak Saturna i Neptuna u Ovna rasterećuje vas jer je Ovan kompatibilan sa Blizancima i donosi koristi u vidu ostvarenja nada i želja, umrežavanja i odnosa.

Pored toga, Uran je ušao u vaš znak 7. jula, donoseći kao da je to dah svežeg vazduha, izvlačeći vas iz bilo kakvog zastoja u kome ste možda bili.

Na kraju, ulazak Jupitera u znak Raka pada u vašu drugu kuću novca, što znači da bi finansijska situacija u drugom delu godine trebalo značajno da se poboljša!

Ribe

Ribe, ostatak 2025. godine biće izuzetno dobar za vas. Nije li olakšanje što su Saturn i Neptun napustili vaš znak ovog ljeta? Nije bilo lako, ali njihov ulazak u znak Ovna razjasnio je mnoge stvari i doneo dah svežine.

Jupiter u Raku ušao je u vašu petu kuću zabave, prijatelja i ljubavi, što dramatično mijenja stvari na bolje. Oni koji traže posebnu osobu sada imaju odličnu priliku, a za Ribe koje žele djecu, ovaj tranzit je prava blagoslov, prenosi Your Tango.

