U ovom horoskopskom znaku rađaju se najčasniji ljudi

Danas se čini da se obećanja lako zaboravljaju, a isprike dijele brže nego iskrene riječi. No postoje oni rijetki među nama koji čast ne tretiraju kao ukras, već kao temelj svog karaktera. Za njih poštenje nije samo poželjna osobina, to je način života. Jedan horoskopski znak posebno se izdvaja u toj ulozi. Riječ je, naravno, o Lavu.

Pripadnici Lava nisu savršeni. Znaju biti tvrdoglavu, ponekad teatralanu i pomalo dramatični. No kada se radi o poštenju, lojalnosti i moralnim načelima, Lav se ne šali. Za njega su čast i dostojanstvo važniji od popularnosti, priznanja, pa čak i vlastitog komoditeta.

Poštenje je više od osobine – to je identitet

Lav ne traži priznanja za svoja dobra djela, iako ih rado prima. No ono što ga razlikuje od drugih jest to što nikada ne djeluje iz koristi. Kada stane na nečiju stranu, to čini iz uvjerenja. Kada nešto obeća, iza toga stoji cijelim bićem.

Pripadnici ovog znaka često imaju snažan osjećaj pravde. U sukobima neće birati lakši put, već onaj koji smatraju ispravnim, čak i ako to znači ići protiv većine. Njihov glas ne podrhtava kada govore istinu, a njihove oči ostaju uspravne čak i kad se svijet oko njih urušava.

S Lavom se zna na čemu ste

Možda će Lav ponekad biti preponosan da traži oprost, ali nikada neće izdati povjerenje koje mu je dano. U poslovnim odnosima se na njega može osloniti kao na stijenu. U prijateljstvu je onaj koji stoji rame uz rame, čak i kad svi drugi nestanu. U ljubavi je vjeran i strastven, ali ponosan, sve dok ne osjeti da je iskrenost dovedena u pitanje.

Lav ne nosi krunu zato što želi vladati, nego zato što zna kako se ponašati s dostojanstvom. A u vremenu kada su mnogi zaboravili što ta riječ znači, Lav ostaje simbol nečega što vrijedi više od zlata – osobnog integriteta, piše index.

Facebook komentari