Znakovi koji nikada ne priznaju da im je teško

Neki ljudi znaju tražiti pomoć. Ovi znakovi, ne. I kada je najteže, kad su slomljeni, izgubljeni, premoreni, šute. Oni su oslonac svima, ali rijetko tko vidi koliko ih to iscrpljuje. Vjeruju da moraju biti jaki, a slabost doživljavaju kao nešto što si ne mogu dopustiti.

Djevica

Djevice su navikle rješavati probleme, svoje i tuđe. Kada su iscrpljene, neće se požaliti, već će se još više truditi da sve izgleda u redu. Vješto prikrivaju unutarnje kaose racionalnošću i organiziranošću. No iznutra često se raspadaju bez da to itko primijeti.

Vodenjak

Vodenjaci ne dijele osjećaje lako. Radije će se povući, zatvoriti u svoj svijet i analizirati nego priznati da im je teško. Oni mogu slušati sve, pomoći svakome, ali kad se sami slome, tišina je jedino što ostaje.

Jarac

Jarac je uvijek “u funkciji”. Biti slab za njega znači izgubiti kontrolu, a to je nešto što si ne može priuštiti. Kada ga život pritisne, on radi još više, još tiše, još odlučnije. No ispod te čelične fasade često se krije osoba kojoj bi dobro došlo rame za osloniti se, ali ga nikada ne traži, piše index.

