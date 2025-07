Znakovi koji najduže ostaju u vezama koje ih više ne ispunjavaju

Nisu naivni ni slabi, ali kad vole, vole do kraja. I kad prestanu biti sretni, često još dugo ostaju. Zbog odgovornosti, nade, prošlosti ili jednostavno navike. Ljudi rođeni u ovim znakovima teško prekidaju, jer im nije svejedno. Čak i kad znaju da je vrijeme za kraj.

Rak

Rak teško pušta. U odnosima traži sigurnost, povezanost i emocionalnu dubinu. Kad jednom izgradi emocionalni dom s nekim, ne ruši ga lako. Čak i kad vidi da ljubav blijedi, ostaje zbog sjećanja, zbog obećanja, zbog osjećaja da bi možda još moglo biti kao prije.

Bik

Bikovi su odani i strpljivi, ali i tvrdoglavi. Kad ulože u odnos, teško odustaju. Često ostaju i kad više nisu ispunjeni, iz osjećaja odgovornosti, stabilnosti ili straha od nepoznatog. Kad ih pitate zašto ne odu, možda ni sami ne znaju, jednostavno su još tu.

Jarac

Jarčevi su lojalni partneri koji preuzimaju ozbiljnu ulogu u vezi. I kad ne osjećaju više isto, mogu ostati “iz principa”, jer se ne žele predati. U njihovu svijetu prekid nije samo kraj veze, to je priznanje da su “pogriješili”, a to si teško dopuštaju. No unutra često znaju da nešto više ne funkcionira, piše index.

