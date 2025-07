Ako svaku noć imate OVAKVE SNOVE – šanse za preranu smrt su 3 PUTA VEĆE

Snovi, a naročito košmari, oduvijek su fascinirali ljude, te su često bili predmet različitih tumačenja i simbolike. Međutim, nova istraživanja ukazuju da učestalost noćnih mora ima direktan uticaj na fizičko zdravlje i dugovječnost. Nedavna studija otkriva zabrinjavajuću vezu između čestih košmara, ubrzanog biološkog starenja i povećanog rizika od prerane smrti.

Veza između košmara i biološkog starenja

Istraživanje koje su proveli naučnici iz UK Dementia Research i Imperial College London obuhvatilo je preko 185.000 ispitanika uzrasta od 26 do 86 godina, kao i djece od 8 do 10 godina. Rezultati su pokazali da su odrasli koji doživljavaju noćne more barem jednom sedmično imali tri puta veći rizik od smrti prije 70. godine, u poređenju s onima koji rijetko ili nikad ne sanjaju košmare.

Takođe je otkriveno da su česte noćne more povezane s ubrzanim biološkim starenjem, koje se procjenjuje da čini 40% povećanog rizika od prerane smrti. Čak su i mjesečne noćne more imale negativan efekat na zdravlje u odnosu na njihovu rijetku pojavu ili odsustvo.

Kako košmari utiču na organizam: stres i poremećaj sna

Dr Abidemi Otaiku, vođa istraživanja, objašnjava da mozak tokom sna ne razlikuje snove od stvarnosti, pa tako i na noćne more reaguje kao na stvarne prijetnje. Aktivira se odgovor tijela “bori se ili bježi”, što izaziva znojenje, ubrzan rad srca i plitko disanje – reakcije koje dodatno povećavaju nivo kortizola, hormona stresa.

Povišen kortizol tokom dužeg vremenskog perioda ubrzava starenje ćelija. Uz to, noćne more narušavaju kvalitet sna, koji je ključan za regeneraciju organizma. Kombinacija hroničnog stresa i lošeg sna znatno doprinosi ubrzanom starenju i većem riziku od zdravstvenih problema.

Zanimljivo, istraživanje navodi da su noćne more bolji prediktor prerane smrti čak i od pušenja, loše ishrane, gojaznosti ili fizičke neaktivnosti.

Kako spriječiti i liječiti noćne more

Dobra vijest je da noćne more nisu neizbježne – mogu se spriječiti i efikasno liječiti. Dr Otaiku predlaže sljedeće korake:

Izbjegavanje uznemirujućih sadržaja pred spavanje (horor filmovi, vijesti, stresne teme).

Redovna higijena spavanja: odlazak na spavanje i buđenje u isto vrijeme, smirena atmosfera u spavaćoj sobi, izbjegavanje kofeina i obilnih obroka uvečer.

Liječenje anksioznosti i depresije – jer su česte noćne more često posljedica ovih stanja.

Terapija kod stručnjaka za spavanje – uključujući tehnike poput terapije zamišljanjem koje se mogu primjenjivati i kod kuće.

Zaključak

Ova istraživanja potvrđuju koliko je san ključan za zdravlje i dugovječnost. Česte noćne more nisu samo psihološki teret, već i ozbiljan pokazatelj narušenog zdravlja. Rano prepoznavanje i tretiranje ovog problema može značajno smanjiti rizik od prerane smrti i usporiti biološko starenje.

Zdrava svakodnevica, emocionalna stabilnost i kvalitetan san – ključ su boljeg i dugovječnijeg života, prenosi Novi.

