Pripadnici ovih znakova tokom ljeta će biti slabi s novcem…

Ljeto je godišnje doba kad trošimo više nego inače, od putovanja i izlazaka do impulzivne kupnje “jer je na sniženju”. No dok neki znakovi znaju gdje im ide svaka kuna, drugi se lako zanesu, pogotovo kad su sunce i dobre vibracije u zraku. Astrološki gledano, postoje tri znaka kojima bi ljeto 2025. moglo donijeti ozbiljne rupe u novčaniku, i ne, to nisu nužno oni za koje biste to očekivali.

Blizanci

Blizanci su znatiželjni, razigrani i stalno u pokretu. A gdje god idu, troše. Oni ne kupuju iz potrebe, već iz trenutačnog impulsa. Ljetni festivali, spontan vikend na moru, treće sunčane naočale “jer su fora”, sve to djeluje bezazleno dok se ne pogleda stanje na računu. Ovo ljeto im može donijeti više društvenih poziva nego inače, a Blizanci teško kažu “ne”. Upozorenje? Početak rujna mogao bi biti neugodno prizemljenje.

Vaga

Vage vole lijepo, i tu nema rasprave. One će potrošiti na večeru u novootvorenom restoranu, piće s pogledom, novu odjeću ili kozmetiku jer “žele uživati u životu”. I to je sasvim u redu, ali ovog ljeta astrološki aspekti sugeriraju pretjerivanje. Mnoge Vage će trošiti više kako bi zadržale sliku “imam sve pod kontrolom”, iako će ih iznutra brinuti koliko zapravo nemaju. Problem nije želja za uživanjem, već zavaravanje same sebe. Vrijeme je za iskren pogled u novčanik.

Ribe

Ribe su romantičari zodijaka, a ljeto za njih ima posebno značenje. One vole stvarati uspomene, pratiti emocije i “živjeti u trenutku”. No upravo ta emocionalna spontanost često ide nauštrb financijske stabilnosti. Ovo ljeto mogli bi nekontrolirano trošiti na putovanja, poklone za druge ili jednostavno bijeg od stvarnosti. Ribe često troše kako bi popravile raspoloženje, što ih može dovesti u krug kratkotrajnog zadovoljstva i dugotrajnog minusa, piše index.

