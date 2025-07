Otkrijte gdje vam se nalazi URAN, planet napretka – Evo kako vas određuje!

Uran je planet revolucija, originalnosti, invencija i neočekivanih novih promjena.

Utjecaj Urana na ljude

Ovaj planet jedini se okreće oko svoje osi ekliptike i na taj neobičan način obilazi Sunce pa je i njegov utjecaj na ljude specifičan. Tamo gdje se on nalazi u natalnoj karti, nalazi se područje nemira, novog i neistraženog, originalnosti i napretka. Dobro postavljen, pomaže čovjeku da se razvija u duhu vremena koje je pred njim, a ako je loše aspektiran, daje neželjene nagle promjene i zadrte karaktere. Pogledajte gdje se nalazi vaš Uran i kako je obilježio vašu generaciju!

Proglašen je vladarem znaka Vodenjaka, jer najbolje oslikava njegovu prirodu. Da obiđe svih 12 znakova, potrebne su mu otprilike 84 godine, a u svakom znaku se zadržava oko 7 godina.

Tako svojim utjecajem obilježava i generacije pa većina ljudi rođenih u rasponu od 7 zajedničkih godina iste pozicije Urana, ima neke zajedničke osobine.

Uran u Ovnu

(od 1.4.1927. do 4.11.1927., od 14.1.1928. do 6.6.1934., od 11.10.1934. do do 27.3.1935., od 28.5.2010. do 14.8.2010., od 12.3.2011. do 15.5.2018.)

Ovo je generacija individualaca koji sami krče put za svoje napredne ideje. Imaju posebnu osobnost i imaju snažnu energiju koja funkcionira po sistemu magnetizma. Beskompromisni su i spremni slijediti svoj put, često drukčiji od svih ostalih.

Za njih je pojam neovisnosti nešto bez čega u životu ne mogu. Često su hrabri i obično vode neke nove i originalne pothvate, a znaju biti i egocentrični. Jako im je važna sloboda izbora, a to poštuju i kod drugih.

Uran u Biku

(od 7.6.1934. do 10.10.1934., od 28.3.1935. do 8.5.1942.)

Ova pozicija Urana često se manifestira kroz specifične i neobične načine zarađivanja novca, kao i stjecanja nekretnina. Mogući su iznenadni dobici, kao i gubici. Smisao za estetiku i lijepo je obojen modernošću, ili je neobičan i neuobičajen.

Sposobni su smisliti neke potpuno nove metode stjecanja imetka ili čak nove vidove ekonomije.

Uran u Blizancima

(od 9.5.1942. do 10.6.1949.)

Radi se o ljudima specifična mišljenja koji znaju sagledati stvari iz potpuno drukčijeg kuta nego li većina. Mogli bi ih se opisati i kao genijalce za pitanja komunikacije, medija i izražavanja. Posebni su mislioci originalnih i uvijek svježih ideja, a takva im je i inteligencija.

Koji put imaju osebujne odnose s okolinom, a obrazovanje, kao i odnosi između braće i sestara znaju biti specifični. U životu najčešće prožive i neka vrlo posebna putovanja za pamćenje.

Uran u Raku

(od 11.6.1949. do 24.8.1955., od 29.1.1956. do 9.6.1956.)

Imaju specifičan kućni život, često nekonvencionalan, kao i istu takvu kuću ili način stanovanja. Sjetite se prvih generacija hipija. Imaju posebnu intuiciju i znaju sagledati stvari od njihovih početaka pa do kraja.

Lako je moguće da će biti i vrlo aktivni i otkačeni i pod stare dane. Za ovu poziciju također postoji i mogućnost opasnosti od vode, a povezano s eventualnim lošim aspektima, čak do opasnosti od utapanja.

Uran u Lavu

(od 25.8.1955. do 28.1.1956., od 10.6.1956. do 1.11.1961., od 11.1.1962. do 9.8.1962.)

Ovo je generacija koja ima razvijen poseban dar za moderne organizacijske sisteme. Poznati su kao originalni menadžeri. Također su i ljudi koji mogu imati problema sa srcem, sekundarno s kralježnicom.

Imaju i poseban odnos prema djeci uopće, bilo da su kao roditelji izraziti individualci i svojoj djeci pružaju veliku slobodu, bilo da s istima imaju neke neobične odnose (isprekidane, ili se rano razdvajaju). Isto tako su veliki kreativci pa se znaju razviti u umjetnike, i to uvijek modernog stila. Kao sportaši su eksplozivni.

Uran u Djevici

(od 2.11.1961. do 10.1.1962., od 10.8.1962. do 28.9.1968., od 22.5.1969. do 23.6.1969.)

Ovo je izrazito ekološki osviještena generacija, koja voli prirodu, zemlju i radi više od svih drugih na očuvanju našeg planeta. Paze na prehranu, često su alternativci, njeguju zdrav stil života, nerijetko upražnjavaju yogu, meditacije i slične metode relaksacije, a tako vode brigu i o zdravlju.

Često imaju specifične moderne profesije ili im je odnos prema poslu takav. Naime, vole biti free lanceri, a odnos individualnosti i povjerenja prenose i na svoje suradnike.

Uran u Vagi

(od 29.9.1968. do 21.5.1969., od 24.6.1969. do 21.11.1974., od 2.5.1975. do 8.9.1975.)

Ovo je generacija koja njeguje specifične odnose u partnerskim odnosima. Najčešće se radi o vezi dvoje potuno ravnopravnih partnera, a u nekim slučajevima i otvorenoj vezi. Uglavnom im je važno da se u odnosima ne osjećaju sputani i da imaju osjećaj slobode. Uvijek se radi o suvremenom braku.

Nekakvi odnosi potlačenosti ili neravnopravnosti, ovim ljudima su nazamislivi. Vrlo su tolerantni prema partnerima, a znaju doživjeti i nagle promjene u braku.

Isto tako ne podnose konvencionalne ili dosadne partnere (partnerice). Ovi ljudi također imaju istančan i poseban osjećaj za lijepo i taj uvijek vuče na nešto novo.

Uran u Škorpionu

(od 22.11.1974. do 1.5.1975., od 9.9.1975. do 16.2.1981., od 22.3.1981. do 16.11.1981.)

Ljudi s ovom pozicijom imaju posebno razvijenu intuiciju i ona ih najčešće vodi kroz život. Dar zapažanja je također natprosječan, te su vrlo pronicljivi, ništa im ne može promaći. Privlačni su na poseban način drugima, a imaju i posebne strasti, kao i čulni život.

Erotika im je eksplozivna, a mogu ispoljiti i jaku ljubomoru, no neki mogu biti i mrtvi hladni. Samo oni znaju kako na jedinstven način nešto srušiti, a onda i na isti način izgraditi.

Uran u Strijelcu

(od 17.2.1981. do 21.3.1981., od 17.11.1981. do 14.2.1988., od 28.5.1988. do 2.12.1988.)

Ovo je generacija dalekovidnih i plemenitih ljudi koji ne podnose ograničenja bilo koje vrste. Imaju specifične ideje, kao i poglede na život i svijet uopće. Također su skloni invencijama u religijama pa ih vole istraživati ili otkrivati nove religijske spoznaje bez ograničenja dogmi i tabua.

Teže posebnim vrstama obrazovanja, a često i dožive legendarna putovanja u daleke krajeve. Na istim mogu doživjeti i neke neouobičajene promjene.

Uran u Jarcu

(od 15.2.1988. do 27.5.1988., od 3.12.1988. do 12.1.1996.)

Ovo je generacija koje će donijeti invencije u upravljanju, a lako je moguće da će ostvariti i značajnije promjene na političkom planu. (S ovom pozicijom Urana dogodio se pad Berlinskog zida i promjene u nekad blokovskoj podjeli svijeta).

Ovi ljudi imaju razvijen poseban dar za nekonvencionalno upravljanje i kontrolu, a postoji velika vjerojatnost i da se kao pojedinci nađu na specifičnom položaju u društvu. Žele i sposobni su razvijati društvo na nov način i ostvariti napredak na tom polju.

Uran u Vodenjaku

(od 13.1.1996. do 10.3.2003., od 16.9.2003. do 30.12.2003.)

Ovi ljudi su izraziti humanisti i osjećaju duboko u sebi čovječanstvo kao jednu rasu. Spremni su pomoći i ne mjere, niti očekuju ništa za uzvrat. Izraziti su altruisti i obično djeluju za opće dobro.

Nositelji su novih ideja i promjena koje čovječanstvo vodi naprijed. Imaju specifični stil druženja s drugima i u potpunosti shvaćaju ideju komunizma. Ponekad imaju posebne prijatelje.

Uran u Ribama

(od 5.11.1927. do 13.1.1928., od 11.3.2003. do 15.9.2003., od 31.12. 2003. do 27.5.2010., od 15.8.2010. do 11.3.2011.)

Ovo je generacija koja otvara niz neriješenih problema i donosi niz promjena na religijskom planu. Potpuno im je jasno da je čovječanstvo cjelina i skloni su brisati granice između država, religija i nacija. Imaju dar intuicije i uvijek aktivnu podsvijest i maštu.

Mogu se razviti u originalne umjetnike. Oni s lošije aspektiranim Uranom, mogu zaglibiti u svijet alkohola i droge, no uz svoj osjećaj za ljubav i ljude, mogu se i spasiti, piše ehoroskop.

