POČINJE ČIŠĆENJE DUŠE: Retrogradni Neptun briše sve što nije autentično

Sedmični pred nama idealno su vrijeme za iskreno preispitivanje svojih motiva i pogleda. Jesmo li djelovali iz straha, izbjegavanja ili nerealnih uvjerenja? Retrogradni Neptun nas poziva da se povežemo s Istinom, da se vratimo Izvoru i obnovimo svoju vezu s božanskim. Iako proces može biti bolan, posebno kada dolazi do razotkrivanja samoobmana, on nas istovremeno oslobađa. Kada živimo u iluziji, nismo slobodni – ma koliko se to činilo privlačnim. Povratak Istini znači povratak sebi.

4.7.2025. Neptun je započeo svoje retrogradno kretanje na 2º10′ znaka Ovna. Ovaj tranzit donosi dubok poziv na unutarnju refleksiju i usklađenje s onim što je autentično, stvarno i duhovno zrelo.

Nakon svega tri mjeseca provedenih u znaku Ovna, Neptun sada usporava, zaustavlja se i započinje svoje povlačenje prema Ribama. Retrogradna faza potrajat će do 10.12.2025., a povratak u znak Riba događa se 22.10.. Nakon toga, 26.1.2026., Neptun će ponovno ući u Ovna i ostati u tom znaku sve do razdoblja 2038./2039.

Neptunova simbolika: duhovna prostranstva, bijeg i iscjeljenje

Neptun je planet koji simbolizira nadilaženje granica fizičkog postojanja, traganje za svetim i težnju da se pobjegne od ograničenja materijalnog oblika. Kao suvremeni vladar Riba, Neptun upravlja kolektivnim emocionalnim tijelom, kolektivnim nesvjesnim i iskustvima gubitka osobnih granica.

Povezan je sa snovima, promijenjenim stanjima svijesti, intuicijom, ali i zabludama, ovisnostima te duhovnim zaobilaženjem. Neptun često djeluje ispod razine svjesnog uma, a njegova energija prožima realnost na suptilan, gotovo neuhvatljiv način.

Ono što Neptun briše jest granica između mene i drugoga, stvarnog i zamišljenog, istine i iluzije. Njegova se energija ne može jasno definirati – racionalni um nema pristup Neptunovom jeziku. U svojoj biti, ovaj planet je glasnik univerzalne Istine i potencijalnog duhovnog izbavljenja.

Neptun u Ovnu: povezivanje osobne volje s Višom voljom

Znak Ovna simbolizira rođenje, nove početke i iskonski impuls za djelovanjem. To je energija proboja iz nepoznatog u iskustvo postojanja. Ovan nas uči hrabrosti, samostalnosti i odlučnom kretanju prema naprijed.

Neptunov ulazak u Ovna 30. ožujka/marta 2025. prvi je takav od 1875. godine. Nakon dugog boravka u svom vlastitom znaku Riba (od 2012.), ovaj prelazak donio je duboku energetski promjenu.

Tranzit Neptuna kroz Ovna potaknut će nas da uskladimo vlastitu volju s božanskom, da djelujemo iz mjesta povjerenja i predanosti životnom toku, bez očekivanja i kontrole.

Retrogradni Neptun: vrijeme razotkrivanja

Retrogradni Neptun simbolizira povlačenje energije prema unutra, preispitivanje, usporavanje i otkrivanje onoga što je bilo skriveno.

Njegova energija je sada iznimno intenzivna, poziva nas na jasno razlučivanje: što je autentično, a što projekcija? Što je proizašlo iz božanske inspiracije, a što iz straha ili bijega?

Kako dani budu prolazili, magla će se početi razilaziti. Istine koje su bile zakopane ispod slojeva zabluda i idealizacija izlazit će na površinu. Retrogradni Neptun potaknut će nas da suočimo ono što smo ignorirali, da prepoznamo gdje smo zatvarali oči pred stvarnošću, često pod krinkom duhovnosti ili lažne nade.

Ovaj tranzit donosi priliku da sagledamo snove i ideale koji nas vode – jesu li oni zaista u skladu s našom dušom ili nas odvode od autentičnog puta?

Vrijeme za introspekciju i usklađivanje s Istinom

Tjedni pred nama idealno su vrijeme za iskreno preispitivanje svojih motiva i pogleda. Jesmo li djelovali iz straha, izbjegavanja ili nerealnih uvjerenja? Retrogradni Neptun nas poziva da se povežemo s Istinom, da se vratimo Izvoru i obnovimo svoju vezu s božanskim.

Iako proces može biti bolan, posebno kada dolazi do razotkrivanja samoobmana, on nas istovremeno oslobađa. Kada živimo u iluziji, nismo slobodni – ma koliko se to činilo privlačnim.

Povratak Istini znači povratak sebi.

Prilika za duhovno sazrijevanje

Period pred nama donosi iznimnu priliku za jačanje povjerenja, predanosti i usklađenosti s Višom inteligencijom. Kroz retrogradni hod Neptuna iz Ovna u Ribe i natrag, pozvani smo dublje upoznati sebe i izgraditi odnos s vlastitom vjerom koji je svjestan, realan i utjelovljen.

Važno je napomenuti da se Neptunova retrogradnost događa dok se nalazi u balzamičnoj fazi u bliskoj vezi sa Saturnom. Saturn, planet strukture, uskoro će također krenuti retrogradno – 13.7.. Zajedno, ova dva planeta vraćaju se u znak Riba.

Ova konfiguracija nudi prostor za restrukturiranje duhovnih uvjerenja, redefiniranje snova i utemeljenje u stvarnosti, bez odustajanja od čarolije. Poziv je to na zrelu duhovnost: onu koja zna da Istina nije uvijek laka, ali je jedini put do slobode, piše atma.

