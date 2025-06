Osjećaju se loše ako i drugima nije dobro: Najempatičniji horoskopski znakovi

Neki će reći: “Što me se tiče tuđi problemi?”, ali ovi horoskopski znakovi to jednostavno ne mogu. Njima srce nije u prsima, nego u očima drugih ljudi. Ako netko pored njih pati, osjećaju to do kosti. Ne zato što žele pozornost, već zato što im empatija teče kroz vene poput neizbježnog životnog impulsa. U društvu su poput emocionalnih antena – hvataju sve signale, pa i one koje nitko ne izgovori naglas, piše index.

Ribe

Ako postoji horoskopski znak koji bi se rasplakao na tužan crtani film – to su Ribe. Njihovo srce je poput mekoga jastuka na koji se svi mogu osloniti. One osjećaju tuđu tugu i kad ju drugi još ni ne prepoznaju. I ne samo da suosjećaju, Ribe će pokušati popraviti stvar, utješiti, dati nadu, i sve to bez potrebe za ičim zauzvrat.

Rak

Rakovima je sreća najdražih važnija od vlastite. Ako majka plače, Rak ne spava. Ako prijatelj prolazi kroz prekid, Rak proživljava isti bol. Njihova empatija ne poznaje granice, pa čak ni one zdrave. Oni su tu da brinu, tješe, grle i kuhanjem liječe emocije. Nemoguće ih je ne zavoljeti jer će se uvijek pobrinuti da i vama bude barem malo lakše.

Vaga

Vage možda izgledaju kao da stalno traže ravnotežu u svijetu, ali ispod tog vanjskog mira skriva se srce koje itekako osjeća što drugi prolaze. Ne podnose nepravdu ni nečiju bol. Ako netko u prostoriji pati, Vaga će to primijetiti prva i pokušat će to ispraviti na način koji ne vrijeđa nikoga. Njihova empatija je suptilna, ali snažna poput tihe podrške u pozadini.

Djevica

Možda ih ne biste odmah stavili na ovaj popis jer Djevice često djeluju racionalno, ali njihova empatija vidi se u djelima, ne riječima. One će biti te koje će vam donijeti juhu kad ste bolesni, pomoći vam oko životopisa kad vam treba posao i potajno se brinuti za vas dok vi mislite da sve kontroliraju. Empatija kod Djevice nije bučna, ali je konstantna i pouzdana.

Ovi znakovi podsjetnik su da u svijetu gdje često mislimo samo na sebe, postoje ljudi koji vas osjećaju čak i kad vi šutite.

