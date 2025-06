Naučnici ispitali koliku štetu nanosite kupačima ako mokrite u moru: Rezultati su šokantni

S dolaskom ljeta, mnogi već hrle prema moru i bazenima. Jedna navika koja se svake godine iznova spominje jeste – mokrenje u vodi. Prema istraživanjima, čak 60% turista priznaje da je barem jednom mokrilo u moru ili bazenu. No, koliko je to zapravo štetno – i za druge kupače i za okoliš – ispitali su naučnici, dolazeći do zanimljivih zaključaka.

U narednim danima plaže će biti prepune. Svako sa sobom nosi vlastite navike, kulturu i shvatanje lične higijene. Jedna od tema koja svako ljeto izaziva rasprave među kupačima jeste upravo – mokrenje u moru. Iako se ta navika često smatra nepristojnom i nehigijenskom, naučnici poručuju da možda i nema razloga za osjećaj krivice.

Šta kaže nauka?

Prema podacima Američkog hemijskog društva, ljudski urin se sastoji od 95% vode, dok ostatak čine soli poput natrij-hlorida – koje se prirodno nalaze i u morskoj vodi. Naučnici tvrde da mokrenje u more nije štetno po životnu sredinu, te da čak može imati blago pozitivne efekte jer ne narušava hemijsku ravnotežu mora niti ugrožava morske organizme.

– Urin je sam po sebi bezopasan. Kada dođe u kontakt s morskom vodom, razblaži se u roku od nekoliko sekundi – navodi biohemičar Stjuart Džouns, dodajući da more trpi mnogo ozbiljnije zagađivače nego što je ljudski urin.

Istraživanja pokazuju da čak 62% ljudi priznaje da je barem jednom mokrilo u more. No nisu jedini – morski svijet svakodnevno izlučuje ogromne količine tečnosti. Primjera radi, jedan kit dnevno izbaci i do 970 litara urina.

U Španiji kazne za mokrenje u moru

Uprkos naučnim tvrdnjama, preporučuje se da se mokrenje izbjegava u manjim, zatvorenim uvalama gdje izmjena vode nije dovoljno brza, pa razgradnja traje duže.

S druge strane, neka mjesta imaju vrlo jasan stav prema toj praksi. Grad Marbella u Španiji, primjerice, uveo je novčane kazne za mokrenje u moru – na 25 plaža općine Malaga kazna iznosi čak 750 eura. Slične mjere ranije je donio i grad San Pedro del Pinatar u Mursiji još 2017. godine.

A bazeni? Potpuno druga priča

Za razliku od mora, mokrenje u bazenima može biti ozbiljna prijetnja zdravlju. Iako istraživanja pokazuju da čak svaki četvrti kupač priznaje tu naviku, posljedice su znatno opasnije – zbog hlora koji se koristi za dezinfekciju.

Kada se urin pomiješa s hlorom, dolazi do hemijskih reakcija koje proizvode štetne spojeve – uključujući hlorcijanid, koji se koristi i kao bojni otrov. Taj poznati “miris bazena” zapravo nije miris hlora, već proizvod njegove reakcije s amonijakom iz urina, znoja i drugih nečistoća.

Jedno kanadsko istraživanje otkrilo je da su kupači u bazenu zapremine 416.000 litara tokom tri sedmice ispustili 26,5 litara urina, dok je u većem bazenu (830.000 litara) otkriveno čak 76 litara.

Zaključak: Priroda oprašta, ali bazen ne

Iako mokrenje u moru, prema mišljenju stručnjaka, uglavnom nije opasno, ono u bazenima predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik. Ipak, pitanje lične higijene, poštovanja drugih ljudi i društvenih normi ostaje aktuelna tema svake ljetne sezone – i predmet rasprave koja, izgleda, nikada ne izlazi iz mode, prenosi Novi.

