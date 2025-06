Cijene na Jadranu prešle svaku mjeru: Kupiti sladoled ili ručati četiri dana za taj novac?

Slovenački mediji ovih dana često pišu o visokim cijenama na Jadranu.

Tako se “Slovenskim Novicama” javio čitalac Darko koji je s porodicom otišao na vikend odmor u Medulin.

– Kao i mnogi Slovenci, želio je uživati ​​u ljetnim radostima uz more, ali nakon posjeta kiosku sa sladoledom, čekalo ga je prilično neugodno iznenađenje. Za četiri kuglice sladoleda, dvije za sebe i po jednu za svako od svoje dvoje djece, morao je platiti čak 21 euro. To znači da je cijena bila veća od 5 eura po kuglici. To će mnoge turiste ostaviti bez teksta tokom ljetne sezone.

– Faktori koji utiču na cijenu sladoleda na hrvatskoj obali uglavnom su lokacija, vrsta pružatelja usluga i doba godine. U manjim gradovima ili lokalnim kafićima cijene su obično niže (oko 1 do 2 eura), dok u popularnim turističkim središtima poput Dubrovnika, Splita, Istre i Medulina cijena često raste na 3,5-5 eura po kuglici. Slastičarne koje nude sofisticiranije okuse ili ručno rađeni sladoled često naplaćuju više od onih uz lokalne plaže. Glavna sezona, posebno juli i august, donose i više cijene, a ulogu je odigrala i opšta inflacija u 2025. godini, koja je uticala i na osnovne namirnice i slastice, navodi se u članku.

Savjetuje se da se prije naručivanja provjeri cjenovnik, koji je obično izložen pored izloga, kako bi bila izbjegnuta neugodna iznenađenja prilikom plaćanja. Ako želite uštedjeti novac, posjetite lokalne slastičarne koje se nalaze malo dalje od glavnih turističkih mjesta.

Ispod članka su brojni komentari. Dok jedni brane ugostitelje, drugi pišu da je to “pljačka”.

