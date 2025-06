Rođeni za luksuz: Horoskopski znakovi koji vole sjaj i status

Njima luksuz nije samo stvar stila – to je izjava, način života, potreba da se osjete moćno i posebno. Njihov ukus je skup, standardi visoki, a novčanik – često širom otvoren. U nastavku donosimo pet horoskopskih znakova koji luksuz ne doživljavaju kao hir, već kao svakodnevicu.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Lav ne ulazi u prostoriju – on je osvoji. Obožava pažnju, a luksuz mu je sredstvo da je dobije. Za njega, skupi sat, dizajnerska odjeća ili putovanje na egzotične destinacije nisu ekstravagancija, već logičan nastavak njegove ličnosti. Ne skriva ono što ima – naprotiv, voli kada se to vidi i prepoznaje. U njegovom životu sve mora blistati – od odjeće do automobila.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Jarac ne baca pare. On ulaže. U stan, u karijeru, u garderobu koja šalje poruku ozbiljnosti i uspjeha. Njegova potreba za luksuzom nije impulsivna – ona je strateška. Kada nešto skupo kupi, to nije zato što želi da impresionira druge, već zato što zna da to zaslužuje. Kvalitet, status i stabilnost su njegova sveta trojka.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Vaga ima oko za ljepotu. Njena odjeća, dom, čak i šoljica iz koje pije kafu – sve je pažljivo odabrano i skladno. Ne voli kič niti pretjerivanje, ali luksuz doživljava kao prirodan izbor kada je nešto istinski lijepo. Kod nje je svaki detalj promišljen, a elegancija je sastavni dio svakodnevice. Kupuje rjeđe – ali kad kupi, to je prava umjetnost.

Bik (20. april – 20. maj)

Za Bika, luksuz nije pokazivanje – to je doživljaj. On želi da osjeti svilu na koži, miris skupog parfema u zraku i okus savršeno pripremljenog jela. Bik ulaže u stvari koje mu pričinjavaju zadovoljstvo: udoban krevet, kvalitetna kozmetika, vino koje se pije polako. On ne troši impulzivno, ali kad odluči – ne štedi.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Škorpija ne nosi etikete spolja – ali ih ima. Njen luksuz je diskretan, tajanstven i probran. Vi je možda nećete odmah primijetiti, ali ona zna gdje je kupila torbu, koliko vrijedi njen sat i kakav sto ima u restoranu. Za Škorpiju, luksuz je oružje – sredstvo kontrole, znak moći i dokaz da zna kako igrati igru, prenosi Avaz.

