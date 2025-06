Astrologija i moda: Pogledajte kako vaš znak stoji na ljestvici stila

Vaga

Bez premca, kraljica ili kralj stila

Vage imaju nevjerovatan osjećaj za estetiku i balans. Uvijek su dotjerane do savršenstva, sa savršenim proporcijama boja i krojeva. Znaju šta im stoji i u tome blistaju. Prate modne trendove, ali ih prilagođavaju sebi.

U centru pažnje

Lav

voli biti u centru pažnje – i njegov stil to jasno pokazuje. Glamur, boje, upečatljivi komadi, luksuz – sve to nosi s lakoćom. Lav ne slijedi modu, on je kreira. Ima samopouzdanje koje čini i najluđi outfit potpuno nosivim.

Bikovi, ljubitelji kvaliteta

Njihov stil je često klasičan i elegantan, s naglaskom na udobne, ali luksuzne materijale. Ne moraju biti upadljivi, ali sve što nose izgleda skupo i odabrano s ukusom.

Ribe

Romantici i boemi

Ribe imaju romantičan i ponekad boemski stil. Često biraju lepršave tkanine, pastelne boje i neobične modne detalje. Iako možda nisu na samom vrhu modne ljestvice, njihov stil je jedinstven i izražava emocije.

Blizanci

Eksperimenti

Uvijek u pokretu, blizanci vole eksperimentisati s modom. Njihov ormar je šaren, raznolik i nikad dosadan. Prate trendove, ali vole mijenjati stilove prema raspoloženju. Moda im je igra – i igraju je s osmijehom.

Jarac

Klasici

Jarac preferira klasične krojeve i odjeću koja odiše ozbiljnošću. Iako nije najotkačeniji znak, njegov stil je sofisticiran i pouzdan. Biraju ono što traje i ne podliježu brzoprolaznim trendovima.

Zavodljivost

Mračan, zavodljiv i tajanstven, takav je i stil škorpije. Crna, koža, minimalizam i intenzitet. Ne treba im mnogo da ostave snažan utisak. Škorpija nosi odjeću kao oružje i zna tačno kako da ga upotrijebi.

Ovan

Impulsivnost i hrabrost

Ovnovi su hrabri i impulsivni, pa se to vidi i u njihovom stilu. Nisu uvijek dosljedni, ali kad žele ostaviti utisak – uspiju. Vole crvenu, jak kroj, sportsku eleganciju. Njihov stil zna biti buntovan.

Strijelac

Slobodni i praktični

Strijelci vole slobodu, a to se vidi i po njihovim kombinacijama – praktične, lagane, često inspirirane putovanjima i kulturama. Ne opterećuju se modom, ali znaju iznenaditi odličnim modnim potezima kad se potrude.

Emocija i udobnost

Rak preferira udobnost i emocionalnu povezanost s odjećom. Njegov stil je nježan, nostalgičan, često vezan uz prošlost. Nisu opsjednuti trendovima, ali kad žele, znaju izgledati jako elegantno.

Detalji

Djevice su detaljne i često minimalisti. Njihova odjeća je čista, precizna i funkcionalna. Nisu skloni eksperimentisanju, ali uvijek djeluju uredno i sklopljeno. Njihov stil je tih, ali prisutan.

Modni escentrik

Vodolija je modni ekscentrik. Nosit će ono što niko drugi ne bi smio – i nekako to učiniti da izgleda super. Njihov stil je futuristički, nepredvidiv i često ispred vremena. Ne treba im potvrda drugih.

Top 3 najstilizovanija horoskopska znaka:

Vaga – oličenje stila i estetike

Lav – glamurozan, odvažan i uvijek upečatljiv

Bik – elegantan, luksuzan i sofisticiran

A kome je moda najmanje bitna? To bi bili rak, strijelac i djevica – njima je udobnost važnija od trendova, iako se i među njima zna naći modno iznenađenje, piše Faktor.

