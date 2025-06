Pripadnici ovih znakova najveći su narcisi

U astrologiji postoje znakovi koji prirodno teže pažnji, divljenju i potvrdi vlastite vrijednosti. Iako to ne znači da su svi rođeni u tim znakovima nužno sebični, kod nekih pojedinaca izražene osobine ega, ponosa i samodopadnosti mogu lako skliznuti u narcizam. Njima je važno da budu viđeni, prepoznati i obožavani – i teško podnose kada nisu u središtu pozornosti. Iako često ostavljaju snažan dojam, ponekad ih njihova potreba za potvrdom udaljava od iskrene bliskosti.

Lav

Lavovi vole biti voljeni – i to ne skrivaju. Vole kada ih se hvali, kada ih se primijeti i kada osjećaju da imaju publiku. Njihovo samopouzdanje ponekad prelazi granicu skromnosti, pa djeluju kao da očekuju divljenje po defaultu. Ako ne dobiju pozornost koju misle da zaslužuju, mogu postati dramatični ili se povući u tišinu, ali uvijek s osjećajem da su nedovoljno cijenjeni. Lavovi često misle da najbolje znaju što je ispravno – za sebe i za druge.

Blizanci

Blizanci su majstori komunikacije i moraju biti u središtu društvenih zbivanja. Ponekad su toliko zaokupljeni sobom i vlastitim doživljajima da ne primijete koliko malo prostora ostavljaju drugima. Mogu djelovati površno ili kao da koriste druge kao publiku za vlastiti nastup. Ovakav obrazac ponašanja može biti oblik prikrivene nesigurnosti. Čim osjete da gube interes okoline, počinju tražiti novu scenu na kojoj će zablistati.

Ovan

Ovnovi su vođe, ponekad i bez pitanja. Imaju snažan osjećaj samouvjerenosti i često vjeruju da je njihov način najbolji. Iako to ponekad može biti pozitivno, njihova potreba da uvijek budu prvi i najglasniji može ih učiniti nepodnošljivima u očima drugih. Ne podnose kritiku i često im je teško priznati pogrešku jer im to narušava sliku o vlastitoj nadmoći. Ovan ne traži pažnju nježno – on je uzima.

