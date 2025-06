Objavljena prognoza za naredne dane: Evo kad stiže kiša

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 9 stepeni, Sokolac 12, Srebrenica 15, Bugojno, Drvar i Zvornik 16, Jajce, Sanski Most i Sarajevo 17, Banja Luka, Doboj i Zenica 18, Gradačac, Livno i Tuzla 19, Bijeljina i Ivan Sedlo 20, Trebinje 23, Mostar 26 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 949 milibara, za 7 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Subota: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30, na jugu zemlje do 34 stepena.

Nedjelja: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 19, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.

Ponedjeljak: U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada koje će tokom noći na utorak uvjetovati kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena, prenosi Novi.

